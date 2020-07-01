Активистов, которые телами выложили у Мавзолея "2036", отпустили без протокола

Восьмерых активистов, которые на Красной площади легли на плитку, образовав своими телами число 2036, задержали, а затем отпустили без составления протокола, сообщает телеканал «Дождь».

Среди задержанных возле Мавзолея Ленина муниципальные депутаты Басманного района Люся Штейн и Виктор Котов, активисты и два представителя движения Pussy Riot.

Активисты отмечают, что в случае принятия поправок к Конституции действующий президент РФ Владимир Путин получит формальное право быть главой государства до 2036 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что другого активиста Pussy Riot, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мат в публичном месте.