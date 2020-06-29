Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное

На прошлой неделе Петра Верзилова, акциониста, издателя участника арт-групп «Война» и Pussy Riot, посадили на 15 суток.

Допрашивали Верзилова 21 июня до девяти вечера без адвоката о московских протестах прошлого лета и связи с Навальным. Видимо собирались приписать «организацию митингов», но получалось явно не очень, уже хотя бы потому, что Верзилов в то время был в Эстонии. Пришлось выпускать.

Но полиция наша все-таки не лыком шита и на выдумки хитра. Не успел Верзилов выйти из участка, на него тут же напал молодой мужчина — как-то очень кстати. И Верзилова снова задержали — обвинив, в «неоднократной нецензурной брани».

Зачем на самом деле властям понадобилось арестовать на 15 суток Верзилова, мы спросили у Артемия Троицкого.

— Во-первых, я хотел бы сказать, что Петя Верзилов — замечательный парень. Я бы очень хотел, чтоб все молодые люди в России были такими, как Петя Верзилов. Весёлыми, умными, бесстрашными, полными фантазии, идеализма и желания изменить страну и мир. Среди его акций есть получше, есть похуже, но мне очень импонирует то, как весело и отважно движется по жизни Петя Верзилов.

Ну а в данном случае для меня совершенно очевидно, что власти наши испугались возможных акций Верзилова и его друзей во время квазиполитических событий — парада 24 июня и «всенародного голосования» по поправкам 1 июля. Из-за этого и дверь ему сломали, из-за этого потом какой-то там Максим Барышников на него напал и спровоцировал. Естественно, всё это категорически незаконно, но мотивацию властей я понимаю. Петя себя вёл максимально сдержанно и не лез на рожон. Зря он, конечно, выругался матом на улице, но, честно говоря, обвинение по такому поводу вообще никто себе представить не мог бы. Если сажать за матерщину в публичных местах, то Сергею Шнурову надо было бы дать пожизненное заключение.

— А какой акции примерно могла бы опасаться власть?

— Какой-то анонимный «друг» Верзилова им сообщил, что Петя обсуждал возможность повторения на параде 24 числа ситуации 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Когда парнишка в черных брюках, белой рубашке и с авоськой в руке встал перед колонной танков. И это стало одной из самых знаменитых фотографий последних десятилетий. Вроде как Петя хотел так же прикинуться китайским студентом и встать перед идущей колонной танков — это, конечно, было бы очень рискованно, но в принципе жест красивый и символичный. Насколько это правдиво, я не знаю. Петя сказал, что не собирался ничего такого делать. Но если власти об этом прослышали — а стукачей вокруг Верзилова пруд пруди, я думаю, что они вполне могли его по этому случаю изолировать.