Николай Коляда // фото: Global Look Press

Николай Коляда: Сердце разрывается, когда ведущий артист работает курьером
Сергей Хрущев // Фото: личный архив

Сын Хрущева: "Если мы хотим переехать из одной квартиры в другую, нужно пройти две таможни"
Алексей Миранчук // Global Look Press

"Рубин" – "Локомотив": уверенная победа гостей и большие проблемы для Слуцкого
Фото в статье: Global Look Press, скриншот orbakaite.ru

Кристина Орбакайте отказалась от поездки на "Славянский базар"
В центре внимания
Фото: Global Look Press
На пеньках и при Параде: как проходит самое длинное в истории России голосование
Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное
"Спортсмен. Такой же как все". Житель Бурятии без рук и ног преодолел все ради победы

Новости дня

29 июня, понедельник

[15:44]Против трижды проголосовавшей россиянки в Израиле могут завести уголовное дело
[15:21]Решение суда по делу бухгалтера "Седьмой студии" станет известно 30 июня
[14:40]Мишустин обязал силовиков сообщать о госпитализации задержанных в течение суток
[14:30]В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв
[13:56]Депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал идею об использовании нейросети на ЕГЭ
[13:15]У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
[12:14]На сайте госуслуг можно будет подать обращение в любое ведомство
[11:36]Двое жителей Приморья получили сроки от трех лет за вырубку пихт к Новому году
[11:24]Минтруд назвал решение выплатить "путинские" пособия 1 июля техническим алгоритмом
[11:16]В Норильске загорелся полигон компании, занимающейся утилизацией опасных отходов
[10:28]На востоке Москвы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли двое
[09:49]В Челябинске охотник пойдет по статье за убийство чужой собаки
[09:47]В Красноярске журналист ВГТРК уволился, отказавшись голосовать по Конституции
[08:55]Дело срочника Шамсутдинова могут рассмотреть в суде присяжных
[08:00]Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня

28 июня, воскресенье

[20:29]ФФОМС: Онкологи чаще стали назначать дорогостоящие противоопухолевые
[19:07]В Москве урологу отменили штрафы за нарушение самоизоляции
[17:57]Хозяин турбазы под Мурманском открыл огонь по полицейским после ссоры с клиентом
[14:21]Сбросы в тундру с фабрики "Норникеля" объяснили повышением уровня воды
[13:35]Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
[12:41]СК и полиция начали проверки на месте незаконных сбросов отходов "Норникеля"
[12:12]Путин предположил, что инфляция достигнет 4%
[11:34]COVID-19 за сутки в РФ: 6 791 – заболели, 5 735 – выздоровели, 104 – умерли
[11:09]Среди улик по делу о боинге МН-17 появилась запись телефонного разговора
[10:18]Актеров для озвучки в "Симпсонах" подберут в соответствии с цветом кожи персонажа
[07:49]Отходы "Норникеля" в реке и DDoS-атака на голосование. Новости к утру 28 июня

27 июня, суббота

[18:38]Российские эксперты считают просторную кабину одним из недостатков Crew Dragon
[17:49]Жителей столичного региона предупредили о грозе в ближайшие часы
[16:57]У Сретенских ворот задержали участников акции в поддержку художницы Цветковой
[16:19]"Мосводоканалу" предписали прекратить слежку за голосованием своих работников
[15:56]В районе Анапы спасатели ищут людей, которых унесло в море на надувном матрасе
[14:53]В монастыре, где живет схиигумен Сергий, избили двоих из съемочной группы Собчак
[14:25]СК выясняет обстоятельства возгорания грузовика с кислотой в Петербурге
[13:59]Сотрудники "Новой" не смогли передать пробы с места ЧП в Норильске на экспертизу
[13:32]Мишустин продлил выплаты надбавок борющимся с коронавирусом врачам до конца лета
[12:58]Гендиректора строительного холдинга "Пионер" обнаружили мертвым в центре столицы
[12:16]Памфилова проголосовала по правкам к Конституции, отметив, что "явка достойная"
[11:47]Новые данные по коронавирусу: в Москве за сутки выявлено 750 случаев COVID-19
[10:58]Во Флориде отменили запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink для сети 5G
[10:31]В США россиянин признался в киберпреступлениях, нанесших ущерб почти на $570 млн

Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети

Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное

Культура и ТВ
12:24, 29 июня 2020

Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное
Петр Верзилов / фото в статье: Global Look Press, Instagram
Петр Верзилов / фото в статье: Global Look Press, Instagram

На прошлой неделе Петра Верзилова, акциониста, издателя участника арт-групп «Война» и Pussy Riot, посадили на 15 суток.

Допрашивали Верзилова 21 июня до девяти вечера без адвоката о московских протестах прошлого лета и связи с Навальным. Видимо собирались приписать «организацию митингов», но получалось явно не очень, уже хотя бы потому, что Верзилов в то время был в Эстонии. Пришлось выпускать.

Но полиция наша все-таки не лыком шита и на выдумки хитра. Не успел Верзилов выйти из участка, на него тут же напал молодой мужчина — как-то очень кстати. И Верзилова снова задержали — обвинив, в «неоднократной нецензурной брани».

Зачем на самом деле властям понадобилось арестовать на 15 суток Верзилова, мы спросили у Артемия Троицкого.

— Во-первых, я хотел бы сказать, что Петя Верзилов — замечательный парень. Я бы очень хотел, чтоб все молодые люди в России были такими, как Петя Верзилов. Весёлыми, умными, бесстрашными, полными фантазии, идеализма и желания изменить страну и мир. Среди его акций есть получше, есть похуже, но мне очень импонирует то, как весело и отважно движется по жизни Петя Верзилов.

Ну а в данном случае для меня совершенно очевидно, что власти наши испугались возможных акций Верзилова и его друзей во время квазиполитических событий — парада 24 июня и «всенародного голосования» по поправкам 1 июля. Из-за этого и дверь ему сломали, из-за этого потом какой-то там Максим Барышников на него напал и спровоцировал. Естественно, всё это категорически незаконно, но мотивацию властей я понимаю. Петя себя вёл максимально сдержанно и не лез на рожон. Зря он, конечно, выругался матом на улице, но, честно говоря, обвинение по такому поводу вообще никто себе представить не мог бы. Если сажать за матерщину в публичных местах, то Сергею Шнурову надо было бы дать пожизненное заключение.

— А какой акции примерно могла бы опасаться власть?

— Какой-то анонимный «друг» Верзилова им сообщил, что Петя обсуждал возможность повторения на параде 24 числа ситуации 1989 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Когда парнишка в черных брюках, белой рубашке и с авоськой в руке встал перед колонной танков. И это стало одной из самых знаменитых фотографий последних десятилетий. Вроде как Петя хотел так же прикинуться китайским студентом и встать перед идущей колонной танков — это, конечно, было бы очень рискованно, но в принципе жест красивый и символичный. Насколько это правдиво, я не знаю. Петя сказал, что не собирался ничего такого делать. Но если власти об этом прослышали — а стукачей вокруг Верзилова пруд пруди, я думаю, что они вполне могли его по этому случаю изолировать.

Теги: #Верзилов

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Культура и ТВ

Решение суда по делу бухгалтера "Седьмой студии" станет известно 30 июня
Петр Верзилов / фото в статье: Global Look Press, Instagram

Культура и ТВ

Артемий Троицкий: Если Верзилов сел за мат, то Шнурову надо давать пожизненное
Фото в статье: скриншоты с YouTube

Культура и ТВ

"Почти знамениты": Гимн оптимизма в исполнении военных жен
Политика
Что будет после Путина? Отвечают бизнесмен, депутат и металлист
Максим Шевченко: У Левченко в Иркутской области прекрасные шансы
Леонид Гозман: Парад победы и голосование – цирк и смертельная угроза
Венедиктов: ВКонтакте – главная площадка пропаганды поправок в Конституцию
Общество
Последнее интервью сына Хрущева: Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику
Путин обещал бесплатно провести россиянам газ. Когда это случится и кто оплатит?
Последнее интервью сына Хрущева: Жена сказала, что я слишком старый. Согласен
"Дело Серебренникова" на Sobesednik.ru: от обысков в "Гоголь-центре" до приговора
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Статья, написанная лидером России, понятная и наглядная. Мы знаем эту интонацию, эту смесь обиды, агрессии и веры в свою непогрешимость. Мы читали «Ночь в Лиссабоне» Ремарка с ее описанием тогдашних газет. И эту наглядность мы ценим. По крайней мере становится все понятно насчет прошлого. Насчет будущего – тоже

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Многие подозревают, что Пенсионный фонд – это местный аналог черной дыры, за горизонтом событий которой бесследно исчезают накопления на старость. И не зря. Сотрудница ПФР Светлана Устинова и ее подружка Ульвия Юсифова, устроились очень классно. У Устиновой был доступ к базам данных граждан, а у Юсифовой – талант прикидываться чиновницей из администрации

Сатаров Георгий

Сатаров
Георгий

Выявлять и сажать – это, конечно, надо. Но это все равно что бороться с тараканами с помощью брызгалок: они мутируют и выживают самые стойкие. Все прекрасно знают: чтобы не было тараканов, надо держать кухню в чистоте. В случае с коррупцией это означает, что надо уничтожать условия для расцвета коррупции

Культура и ТВ
Николай Дроздов: С Познером мы никогда не дружили!
Панкратов-Черный о поцелуе Раневской: Она просила: "Не слюнявь!"
Светлана Крючкова обратилась к россиянам в связи с голосованием по поправкам
Марина Зудина поделилась "беременным" фото
Шоу-бизнес
Звезда "Глухаря" Виктория Тарасова мучается от сильных болей
Ханга на карантине стала слушать рэп и играть в "Что? Где? Когда?" с Друзем
Резник призвал артистов продать дворцы: Противно слышать о "нищих" звездах!
Мода коронавирусного лета: Королеву освежает "платье девственности", а Гузееву портят сапоги

Здоровье
Инсульт и деменция: вирусолог рассказал, как ковид разрушает мозг
Коронавирусную инфекцию предлагают лечить средством от подагры
Установлено, как меняются жировые клетки человека при старении
На курорте в Австрии COVID-19 переболел почти каждый второй
Туризм
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Свежий номер
Фото в статье: Global Look Press, социальные сети
"Лукашенко может арестовать еще одного конкурента": политолог о выборах в Беларуси
Всевозможные матрешки с изображением лидера страны продают не только на улицах, но в и интернете // фото: depositphotos
Мятая рубашка за 165 тысяч и водичка за 15: Кто в Сети продает "вещи Путина"?
Раушан Валиуллин // Фото: Instagram
Учитель-противник портретов Путина в школе обжалует увольнение в ЕСПЧ
Фото в статье: АГН Москва, соцсети, скриншот с YouTube
В Москве пропуска, а в Чечне – дядька: Как регионы справились с коронавирусом
Игорь Шувалов // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Дружеские инвестиции: Игорь Шувалов помогает приятелям президента и своим личным

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Михаил Пиотровский // фото в статье: Global Look Press
Михаил Пиотровский:
Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина
Фото: Александр Земляниченко // РИА Фото
Леонид Гозман:
Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Фото: depositphotos
Олег Шеин:
Государство делиться с обществом не собирается
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский:
Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Фото в статье: скриншот Youtube
Четвертая жена Ефремова считает, что его дочь будет рада посадить отца в тюрьму
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристину Асмус снова удалось уговорить на "обнаженку"
Фото: Global Look Press
"Наглость зашкаливает": Соседов врезал обнищавшей Ротару
Фото в статье: Instagram, скриншоты Youtube
Друг Петросяна раскритиковал Брухунову: "От нее тошнит. Это гадость"
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Каждой женщине – по мужику": Малышева обеспокоена половой жизнью москвичек
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
^