СПЧ готовит законопроект о переводе "дадинской" статьи из УК в КоАП

Совет по правам человека при президенте РФ готовит законопроект о выведении из под Уголовного кодекса статьи о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации. Об этом глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил «Коммерсанту».

Фадеев пояснил, что суть законопроекта заключается в том, чтобы ограничить наказание по так называемой «дадинской» статье лишь штрафами, но не уголовными сроками. Напомним, кампания «Дело 212» с лета минувшего года требует прекращения преследования политических активистов по статье 212.1 УК РФ.

В том числе речь идет о деле политического активиста Константина Котова, который получил по этой статье максимальное наказание – пять лет. Позже, после гражданской кампании в поддержку Котова, Мосгорсуд лишь сократил срок заключения для активиста до полутора лет.

«После того как судебная система в каком-то смысле пошла навстречу в деле Котова, нужно добиться, чтобы ответственность по статье 212.1 перестала быть уголовной. Если мы этого добьемся, никто больше сидеть не будет», — объясняет суть законопроекта СПЧ Валерий Фадеев.

Адвокат Константина Котова Вера Гончарова поприветствовала намерение СПЧ. «Пока не ясно, что означает "перевод" из УК в КоАП, но если мы говорим об исключении статьи 212.1 из УК, это прекрасно. Для Константина Котова это будет означать освобождение и реабилитацию», — заявила Гончарова.