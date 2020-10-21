Юлия Галямина: Меня судят за мечту о лучшей жизни для моих сограждан (фото, видео)

Муниципальный депутат Юлия Галямина заявила, что за ее преследованием стоит «не очень здоровый мужчина».

Сегодня в Тверском суде Москвы начался суд над мундепом Тимирязевского района Юлией Галяминой. В связи с ситуацией с коронавирусом и невозможностью обеспечить открытость судебного процесса рассмотрение дела отложили до 3 ноября.

Политику вменяют «дадинскую» статью 212.1 («Многократные нарушения на митингах»), по которой ей может грозить срок до пяти лет. Сама Юлия неоднократно заявляла, что дело возбуждено из-за её борьбы против принятия поправок в Конституцию.

Поддержать Юлию пришли политик Дмитрий Гудков, депутаты МГД Сергей Митрохин и Михаил Тимонов, правозащитник Алла Фролова, мундепы разных районов.

Дело Юлии под предлогом угрозы заражения COVID-19 слушается в фактически закрытом режиме: на процесс пускают только его непосредственных участников.

Перед тем, как отправиться на заседание, Юлия выступила с небольшой речью и зачитала манифест независимых депутатов против политических репрессий.