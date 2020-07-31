Адвокат Михаил Бирюков: Галяминой дали время, чтобы собраться и уехать

Адвокат Михаил Бирюков прокомментировал Sobesednik.ru уголовное дело по «дадинской» статье в отношении Юлии Галяминой.

– Пока что по этому делу у меня столько же информации, сколько и у вас. На мой взгляд, здесь преследуется одна единственная цель: проинформировать Юлию Галямину о том, что против нее возбуждено уголовное дело, чтобы дать ей время собрать вещи и уехать за границу. В прошлые разы, когда к ней приходили по делу ЮКОСа, например, обыски начинались в 6 утра. А сейчас предупредили заранее.

Я сам еще не знаю, из чего Следком составил это дело. Юлию задерживали 15 июля на Пушкинской площади, ранее – на Петровке во время пикетов в поддержку Азара, до этого было несколько месяцев самоизоляции. Возможно, в Следкоме приплели еще несколько судебных решений, вступивших в силу в феврале. Но как бы то ни было, это дело незаконное и необоснованное. Поскольку есть определение Конституционного суда по Дадину и по Котову.

По мнению Юлии Галяминой, дело возбуждено с целью оказать на нее давление. Политик также связывает его с предстоящими в 2021 году выборами в Госдуму. Напомним, что по последним веяниям избирательного законодательства, к выборам не допускаются кандидаты, имеющие даже условный приговор.