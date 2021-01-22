"Место Путина проклято": Ходорковский раскрыл мистические последствия президентства в России

Не так давно некоторые российские политологи заговорили о том, что опальный российских олигарх и бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский предпринимает попытки постепенно интегрироваться в избирательный процесс внутри России. В качестве примера приводилось выдвижение Александра Плахотникова на пост главы Тамбова. Фактически, отмечали эксперты, Ходорковский и его окружение скрытно вступают в борьбу за власть в России в преддверии предстоящего транзита.

Разумеется, у журналистов после этого появилось немало вопросов к самому Михаилу Борисовичу, а потому они решили прямо спросить у него о наличии или отсутствии тех или иных властных или президентских амбиций. Первыми побеседовать с бизнесменом удалось журналистам телеканала «Дождь», в интервью которым он подробно рассказал о том, в какой роли видит себя в будущем российского государства и сделал весьма неожиданное заявление относительно возможных претензий на «место Путина», которое назвал «проклятым». Кроме того, по мнению Ходорковского, президентская позиция в целом вредна для России.

«Вижу ли я себя президентом или премьером в рамках новой конфигурации власти? Во-первых, я еще раз хочу повторить, что я противник "места Путина" – то есть я считаю, что место Путина проклято: как только у нас человек садится на пост президента, остается просто считать – проходит несколько лет, в случае с Ельциным это было три года, и через три года мы из абсолютно демократического лидера получаем лидера авторитарного. Дальше, если можно так сказать, идет распространение по всем точкам и позициям. Президентскую позицию я просто считаю для нашей страны вредной.

Что касается возможности принимать участие в общественной и политической жизни страны в той или иной форме – я не вижу себя в качестве избираемого там какого-то лидера или президента. Я – управленец, лучше всего я могу организовывать хозяйство, в этом у меня есть опыт, в этом я себя чувствую абсолютно уверенно», – отметил Ходорковский