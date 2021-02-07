Евгений Ройзман исключил участие в выборах от "Яблока" из-за статьи Явлинского

Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман пояснил, что после того как увидел публикацию главы Федерального комитета партии «Яблоко» Григория Явлинского, в которой тот критикует сидящего в СИЗО Алексея Навального, его расследовани и политическую деятельность, он больше не рассмаривает для себя возможности идти на выборы в парламент от «Яблока».

«Выдвижение в [Госдуму] от "Яблока" стало для меня невозможным», — заявил Ройзман.

Кроме того, чтобы прокомментировать в Twitter новости, основанные на тексте Явлинского г-ну Ройзману вновь пришлось использовать в соцсети нецензурную лексику. Таким образом он продемонстировал, что считает заявление неформального лидера «Яблока» чрезвычайно стыдным.

Говоря же о расследованиях Навального, которые Явлинский считает бессмысленными для общества и лишь «разжигающими примитивную социальную рознь», Ройзман уверяет в прямо противоположном: «Перевожу на русский: Это очень сильные расследования и бьют точно в цель».

Напомним, что сторонники Навального уже успели оговориться, что не намерены менять свое отношение к партии «Яблоко» и кандидатам от неё из-за позиции Явлинского. «Умное голосование» будет рекомендовать их наравне со всеми остальными.

При этом глава региональных штабов Навального Леонид Волков пытается найти во всем этом позитивные стороны, отмечая, что теперь для людей не будет моральных оснований предпочитать яблочников, например, коммунистам: «Статья Григория Явлинского полностью снимает вопрос, который часто задавали люди, еще не понявшие смысла "Умного голосования": мол, "ну как можно поддерживать коммунистов"?»