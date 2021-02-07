Явлинский выступил против Навального, поставив под вопрос шансы "Яблока" на выборах

Неформальный лидер партии «Яблоко» и председатель её Федерального политического комитета Григорий Явлинский написал большую статью, в которой последовательно раскритиковал все действия лидера оппозиции Алексея Навального.

В тексте он критикует режим Владимира Путина, заявляя, что «нынешняя власть в России — вне права», особенно в отношении Навального, и использует «большевистские методы: ложь, пропаганду, запугивание, репрессии, террор». Он также осуждает попытку отравления Навального и требует расследовать этот инцидент, однако тут же критикует журналистское расследование Belingcat и Insider (он берет его в кавычки), которое презентовал Навальный: «Необходимо всестороннее международное расследование, которое не заменят никакие шумные "разоблачения" в ютюбе».

Также Явлинский в своем тексте неоднократно намекает, что Навальный был и продолжает являться инструментом в руках элитных группировок в Кремле, своими антикоррупционными расследованиями он «разжигает примитивную социальную рознь», а «политическое направление Навального — это популизм и национализм».

Основатель «Яблока» для дискредитации Навального приводит цитату о нем покойной журналистки Валерии Новодворской от 2011 года, где та обвиняет Навального в национализме и сравнивает его с белорусским диктатором Александром Лукашенко. «С тех пор совершенно ничего не изменилось», — добавляет Явлниский, отмечая, что Навальный устраивает «Русские марши», забывая упомянуть, что с тех пор политик давно успел покинуть националистское движение, а восприятие Лукашенко в общественном сознании сильно изменилось на фоне событий лета 2020 года.

Кроме того, Явлинский присоединился к осуждению протестов в поддержку Навального, заявив, что туда умышленно привлекают несовершеннолетних (эту риторику используют сейчас официальные госСМИ и пропаганда): «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания [Этот аргумент также часто используют телепропагандисты, — прим. ред.]). Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях». «Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», — завершает бессменный идиолог «Яблока».

«Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления» — уверяет Явлинский.

В качестве альтернативы повестке команды Навального он предлагает просто голосовать за «Яблоко» и поддерживать их инициативы.

Партия «Яблоко» не смогла пройти в действующий созыв Госдумы, набрав меньше 5%. Шансы партии на осенних выборах ранее оценивались социологами как низкие — за них готовы проголосовать от 2 до 4%, что укладывается в статистическую погрешность. Для сравнения, одобрение деятельности Навального варьируется в районе 20% граждан России.

Потеряв голоса сторонников Навального, шансы «Яблока» могут снизиться ещё больше, учитывая, что ранее партия уже порвала отношения с другими молодыми политиками Дмитрием Гудковым и Максимом Кацем. Также заявление Явлинского ставит под сомнение возможность многих независимых кандидатов баллотироваться в Госдуму от партии.

Партия «Яблоко» пока официально ещё не отреагировала на заявление Явлинского.