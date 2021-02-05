Навального одобряют те же 20%. Не знавшие его склоняются в пользу неодобрения

Опрос «Левада-Центра»* показал, что отношение к Алексею Навальному после всплеска интереса к нему, связанного с отравлением, почти не изменилось. В сентябре 2020 года деятельность политика одобряли 20% населения страны, а к концу января он остался почти на том же уровне — 19%. Число прежде не определившихся уменьшилось в пользу противников Навального — их число выросло с 50 до 56%.

Возвращение в Россию, несмотря на угрозы уголовного преследования в адрес политика, не смогло изменить тренда: само возвращение также одобряют лишь 22% россиян, а большинству (51%) это безразлично. Четверть россиян не одобряют его прилет в Россию.

Одобрение деятельности Навального ожидаемо зависит от возраста респондента и от способа получения информации. Политика куда больше поддерживают среди молодежи (18-24 года — 36%) и отказывают в этом старшие поколения (55 и старше — 12%), а средние возраста склоняются к общему показателю (25-39 — 23%, 40-54 — 18%). Примерно такое же распределение и в отношении к его возвращению.

Инфографика Sobesednik.ru // Данные "Левада-Центр"*

Происходит поляризация и по источникам информации: лучше всего к политику относятся пользователи Telegram (45% одобряют, 40% не одобряют), а хуже всего телезрители (11% одобряют, 64% не одобряют). Каждый пятый из тех, кто узнает новости от друзей и знакомых, одобряет деятельность Навального (54% не одобряют). Почти каждый четвертый пользователь социальных сетей или читающий интернет-издания одобряет его (48% и 54% соответственно не одобряют).

Среди чувств, которые испытывают люди, знающие, кто такой Навальный (минус 13% от общей выборки), преобладает нейтралитет и безразличие (у 29% респондентов). 16% не могут сказать о нем ничего хорошего, а 14% — ничего плохого. Неприязнь к нему испытывают 12%, а уважение 10%. 9% он раздражает, а 7% ему сочувствуют.

Инфографика Sobesednik.ru // Данные "Левада-Центр"*

Данные об отношении к Навальному по возрастам и способам потребления информации получены из общего опроса, отдельные репрезентативные выборки для них не собирались.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».