Евгений Ройзман заявил о намерении вернуться в федеральную политику

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман заявил о своем намерении принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году.

«Я никогда не скрывал, что если будут честные выборы куда угодно — хоть мэра Екатеринбурга, хоть губернаторские, на которых меня зарегистрируют, — я пойду на них и выиграю», — сообщает он в интервью Znak.com.

Будет ли он выдвигаться по партийным спискам или как одномандатник, пока неясно, однако Ройзман поясняет, что ему «проще ни с какими списками не связываться и идти по одномандатному округу в Екатеринбурге». «Я здесь могу выиграть, и это уже доказывал не раз», — поясняет свою логику политик.

Ранее он уже был депутатом нижней палаты парламента с 2003 по 2007 год, а также с 2013 года был мэром Екатеринбурга, пока в 2018 году не ушел в отставку по собственному желанию в связи с отменой прямых выборов главы города.

Ройзман отмечает, что статус депутата Государственной думы помог бы ему решить множество задач в городе, не говоря уже о законодательном деятельности. «У меня куча ситуаций по несправедливо осужденным, по незаконному преследованию. Если бы я сейчас был депутатом Госдумы, я бы не дал отнять несколько квартир у многодетных семей — проще было бы бороться. Я знаю, как статус использовать для помощи избирателям», — заявляет он.

На вопрос журналиста о начале кампании Ройзман ответил, что начал её «20 лет назад и ни разу не прекращал», отметив также, что «люди соскучились по нормальной, настоящей, конкурентной политике».

Экс-мэр Екатеринбурга также заявил, что в настоящий момент «политическая поляна сужается, как и поле для общественной деятельности», но он готов приспособиться к «каким-то определенным правилам» выборов, не боясь политического преследования.