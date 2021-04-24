В Совфеде предлагают замедлить работу YouTube на майские праздники

Так как YouTube отказывается удалять некоторые ролики по требованию Роскомнадзора, его нужно временно замедлить, заявил глава профильной комиссии Совфеда, ведущий ТВ-центра Алексей Пушков. Он даже обозначил даты замедления — майские праздники. Это звучит на фоне сообщений РКН о нежелании YouTube удалять контент и жалоб регулятора на «цензуру» в отношении госкорпорации RT. Ранее механизм замедления власти уже относительно успешно испробовали на Twitter, но объем трафика между ними не сопоставим, да и аудитория видеосервиса в разы больше, чем у соцсети.

«На мой взгляд, нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие. Возможно, на майские праздники, — предлагает Пушков. — Роскомнадзор, возможно, мог бы замедлить трафик YouTube на какой-то ограниченный период, например, на неделю, с учетом того, что YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором» (цитата по ТАСС).

Сенатор считает, что это бы дало понять всю серьезность настроя российских властей. Он заявил о тысячах роликов с детской порнографией, призывами к суициду и экстремизму, которые якобы отказывается удалять сервис.

Ранее в Роскомнадзоре рассказали «Интерфаксу», что за YouTube числится порядка шести тысяч неудаленных видео с контентом, об удалении которого они просили сервис. В ведомстве также пожаловались на цензуру по отношению к российским госСМИ. Различные формы ограничений (включая, например, возрастные), в частности, затронули НТВ, «Россию 24», ТВЦ, Russia Today и Sputnik.

Отметим, что на днях Google (владеет YouTube) объяснил удаление некоторых роликов RT о коронавирусе тем, что они не соответствовали их требованиям. «Мы удалили часть контента и вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политики, включая "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19". Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований [для образовательного, документального, научного и художественного контента] и сохранения на платформе», — говорилось в сообщении пресс-службы. Там заверили, что все эти правила одинаково применяются к видеороликам по всему миру.

Идея ограничить работу YouTube в России не нова, но эксперты неоднократно предупреждали, что это может вызвать крайне негативную реакцию у россиян. Несмотря на попытки российских властей создать их, в РФ нет серьезных аналогов популярного видеосервиса. Согласно февральскому опросу «Левада-Центра»*, это вторая по популярности соцсеть — YouTube пользуются 35% россиян (больше только во «ВКонтакте» — 43%), это порядка 50 миллионов человек. Для сравнения, аудитория Twitter, который недавно был пока что временно замедлен, составляет лишь около 3% россиян.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».