Дипскандалы, борьба с оппозицией, трудно быть "иноагентом". Главное к 24 апреля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что признание «иноагентом» не повлияет на аккредитацию на пресс-конференциях Кремля журналистов «Медузы» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), «но они будут обязаны выполнять все нормы закона при подаче информации». Об этом он рассказал «Открытым медиа».

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский также не считает, что внесение в этот список помешает журналистам работать на официальных мероприятиях: «Думаю, что многое изменится для их читателей, которые теперь будут видеть эту информацию, что справедливо», — заявил он, не скзав, впрочем, ухудшится ли отношение аудитории или, возможно, только улучшится.

Отметим, что само издание теперь распространяет дисклеймер с информацией о признании «иностранным агентом» в самом начале всех материалов. Предупреждение заканчивается эмодзи с тремя «фейспалмами».

Скриншот с сайта "Медузы"

Режим Александра Лукашенко запретил ввоз на территорию Беларуси продукции компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (бренды Nivea, La Prairie, Florena, Skin Stories, Eucerin, Labello, Hansaplast и другие). Это потребовалось якобы для «защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». Реальное объяснение проще: эти компании-спонсоры Чемпионата мира по хоккею под давлением белорусского общества потребовали (и добились успеха) ранее перенести первенство из Минска из-за массовых репрессий Лукашенко, который не раз признавался в своей любви к хоккею.

Также режим Лукашенко объявил в розыск трехкратного олимпийского призера, чемпиона мира по плаванию Александру Герасименю. Опять же, диктатура объясняет это «угрозой для нацбезопасности», в реальности же Герасименя активно поддерживает оппозицию и является одним из организаторов фонда помощи для оппозиционных спортсменов.

Президент России Владимир Путин официально подписал указ, по которому дни с 4 по 7 мая будут считаться нерабочими (выходными в итоге будут с 1 по 10 мая включительно). Отдельно обозначено, что заработную плату нужно сохранить, по всей видимости, за счет работодателя.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что выпускные в школах пройдут в очном формате с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. Отметим, в ряде регионов сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

Латвия, Литва и Эстония заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Каждое из МИД этих стран сделало соответствующее заявление (1, 2, 3). Эстонию и Латвию должны покинуть по одному диппредставителю России, а Литву — двое. Ранее трех дипломатов на тех же основаниях выслала Словакия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже пообещала, что представителям этих стран также стоит начинать «прикидывать, кому из них придется паковать вещи» (цитата по «Интерфаксу»).

В Словакии также продолжается скандал с российской вакциной «Спутник V». Напомним, там заявили, что присланные образцы отличаются по составу от описанного препарата — Россия между тем всё отрицает. Как передает ТАСС, глава словацкого Минздрава Владимир Ленгварский пообещал опубликовать договор о покупке «Спутника V», несмотря на возражения российской стороны, которая настаивает на неразглашении условий продажи по условиям контракта. Ленгварский отметил, что Словакии и правда грозят финансовые санкции за нарушение договора, если РФ не разрешит его опубликовать.

Федеральная комиссия по связи США обязала все СМИ, которые напрямую финансируются другими странами или политическими партиями других стран, маркировать материалы как созданные «иностранными агентами»: «Данная программа (спонсирована, оплачена или предоставлена) полностью или частично иностранным государственным учреждением по поручению [название страны]», — так должен будет выглядеть дисклеймер. Об этом сообщает «Радио Свобода» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»). Отличие между российскими «иноагентами» и американскими налицо — в России таковыми признаются любые СМИ, прямо или даже косвенно получающие средства из-за рубежа (например, от кампаний, получавших средства из-за границы), а в США — только те, деньги на которое непосредственно выделяет партия или правительство (это, например, касается Russia Today)

Как пишет РБК со ссылкой на источники, один из самых популярных в России американских брокеров Interactive Brokers (IB) отказывается от работы с клиентами из России. Проблема в том, что в прошлом году регулятор оштрафовал его на $38 млн за недостаточную борьбу с отмыванием денег, теперь РФ и некоторые другие страны вносятся в условный «черный список» IB в связи с «определенным уровнем риска», поясняет собеседник издания.

Зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх сказал, что Белый дом в целом удовлетворен эффектом от наложенных на Россию санкций. «Нашим намерением было действовать пропорционально и применять целевой подход, а также сигнализировать, что у нас есть возможность нанести еще больший урон, если Россия продолжит свое поведение или начнет эскалацию», — пояснил Сингх в комментарии Reuters (цитата по ТАСС). Санкции должны способствовать более предсказуемым отношениям с Россией.

Представитель Госдепа США Джалина Портер прокомментировала новость о прекращении голодовки Алексея Навального: «Мы глубоко обеспокоены его здоровьем и безопасностью и продолжаем призывать к его освобождению без предварительных условий», — сказала она (цитата по РИА Новости).

Тем временем Telegram-каналы начали распространять информацию об увольнениях в России из-за «неправильных» политических взглядов. Как пишет Baza, ряд операторов и монтажеров государственного холдинга ВГТРК уволили за то, что они разделяют взгляды оппозиции на развитие страны. Такой подход публично поддержала главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая не увидела разницы между интересами государства и действующей власти: «Если человек исповедует антигосударственные взгляды и при этом получает зарплату на госканале с прогосударственной редакционной политикой, если совесть его в этой хитрой конструкции чувствует себя уютно, то это нехороший человек, лицемер, лжец и подлец». Напомним, что согласно пункту 2 статьи 13 Конституции РФ: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

Как при этом пишет Mash, 56-летнего водителя Госдумы РФ Сергея Васина арестовали на 10 суток за призывы к участию в протестных акциях. О его увольнении пока не сообщается.