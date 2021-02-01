ЧМ по хоккею 2021, которого лишили Лукашенко, пройдет в Латвии и Словении

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) планирует разделить матчи чемпионата мира 2021 года между Латвией и Словенией. Об этом пишет издание Watson.

Планировалось, что чемпионат пройдет в Риге и Минске, но так как белорусский диктатор Александр Лукашенко решил силовыми методами узурпировать власть в стране, после скандала с приездом в Минск главы IIHF Рене Фазеля игры пришлось переносить из-за реакции общественности, поддержанной крупнейшими рекламодателями.

2 февраля должно быть объявлено, что часть игр чемпионата примет у себя Братислава, которая заменит Минск. Однако эти сведения пока не официальные.

При этом за отмененный из-за коронавируса ЧМ-2020 организаторы должны получить почти 12 миллионов долларов компенсации по страховке. Половину суммы получит лига, а вторую — Швейцарская федерация хоккея. Отмечается, что по сравнению с чистой прибылью, которую получают от чемпионатов обычно, эта сумма весьма велика и почти рекордная — только в 2003 году удалось заработать чуть большую сумму.