Три компании могут отказать ЧМ по хоккею в спонсорстве из-за Лукашенко

Компании Skoda, Nivea Men и Tissot официально заявили, что могут отказаться от спонсорства Чемпионата мира по хоккею в 2021 году в случае, если турнир пройдет в Беларуси. Об этом пишет «Новая газета».

В Nivea отметили, что компания выступает против насилия и дискриминации и в текущей политической обстановке в республике предпочла бы отказаться от сотрудничества с белорусскими властями.

«Мы уже проинформировали Международную федерацию о нашем решении», — сообщили в организации.

В Skoda тоже заявили о важности соблюдения прав человека и поставили вопрос об организаторстве Беларуси ребром.

Чемпионат планировалось провести с 21 мая по 6 июня в Беларуси и Латвии. Глава латвийского МИД тоже выступил против участия республики в организаторской работе ЧМ-2021.

Поясним, что в Беларуси с августа 2020 года проходят протесты в связи с удержанием власти Александром Лукашенко.