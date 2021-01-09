СМИ сообщили о намерении Кремля создать в Беларуси партию, которая вытеснит Лукашенко

Стало известно, что Администрация президента РФ продумывает проект интеграционного кейса с Беларусью без Александра Лукашенко. Об этом сообщают авторы telegram-канала «Новый век» со ссылкой на инсайд «Компромат ГРУПП».

Отмечается, что речь идет о возможном создании новой белорусской партии, которая будет выступать за слияние с Россией и одновременно против диктатуры нынешнего президента РБ. По данным журналистов, это связано с окончательной потерей доверия к Лукашенко, а также со стремлением российской верхушки привлечь на свою сторону протестные массы Беларуси.

Согласно слухам, рабочим названием партии будет «Право народа», а одним из лидеров новой политической силы станет Никита Логовой — сын Ивана Логового, совладельца и председателя совета директоров СП ООО «Фармлэнд». Он сейчас активно поддерживает протесты в соцсетях и везде ставит бело-красно-белый флаг.