Белорус из Гомеля пошел под суд из-за снеговика с усами

В Беларуси житель одного из сел в Гомельской области убирал снег, выпавший 24 декабря, и из собранных осадков слепил снеговика. Снеговик у него получился усатый, а на горе под туловищем белорус написал «Живе Беларусь».

Портал «Настоящее время» (признан Минюстом «иностранным агентом») со ссылкой на правозащитника Леонида Судаленко сообщает, что в итоге местный участковый составил на создателя снеговика протокол о несанкционированном проведении пикета.

Судаленко отмечает, что сельчанин рекомендовал полицейскому составить протокол на снеговика, поскольку пикетировал он. Но снеговик уже растаял, и отвечать за пикет придется гражданину.

Ранее из Беларуси уехала Наталья Глазкова, которая фотографировала в парке на фоне бело-красно-белого флага игрушку, напоминающую удерживающего власть Александра Лукашенко. На нее был составлен протокол о несанкционированном пикете, а позже ее задержали на вокзале в Гомеле. В итоге она решила покинуть страну.

С первой половины августа в Беларуси продолжаются протесты граждан, несогласных с опубликованными ЦИКом результатами выборов президента.