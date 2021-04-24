Потапенко потребовал от Путина оплатить россиянам длинные майские праздники

Президент Владимир Путин согласился с предложением «Роспотребнадзора» сделать нерабочими дни между майскими праздниками. С такой идеей ранее выступала глава этой организации Анна Попова.

По ее словам, это было бы правильно в условиях нынешней эпидемиологической ситуации: иначе россиянам пришлось бы больше пользоваться общественным транспортом, возвращаясь в город и вновь выезжая из него.

– Коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы вот эти дни были непрерывными, – сказала Попова на встрече с главой государства.

Путин в ответ подчеркнул, что следует прислушиваться к мнению специалистов, особенно тех, кто последний год борется с COVID-19.

– Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу, – сказал он.

Праздники продлятся по 10 мая включительно, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, хотя в этом году россияне должны были отдыхать три дня на 1 Мая и три дня на День Победы.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Поделиться своим мнением об увеличении количества выходных дней Sobesednik.ru попросил экономиста Дмитрия Потапенко.

– А за чей счет банкет? – сразу же задал вопрос Дмитрий Валерьевич. – А я вам расскажу. За счет малого и среднего бизнеса, который добивают окончательно. Было и так понятно, что они никому в России не нужны, но эти длинные праздники могут стать последней каплей для многих.

– Далее – это удар по предпринимателям, которые будут вынуждены платить зарплаты, но деятельность организаций встанет на целую декаду.

Впоследствии это все отразится на ценах на различные товары и услуги, в том числе и продукты, потому что бизнес будет вынужден пытаться компенсировать убытки. Так что, по сути, это удар по всем налогоплательщикам.

Понятно, что из-за эпидемиологической ситуации, чтобы вновь не устраивать локдаун, власть решила действовать таким образом.

– Но, согласитесь, хорошо решать проблемы не за свой счет, а за счет людей, как бы действуя для их блага.

Можно отдыхать и по полгода, но людям при этом нужна реальная финансовая поддержка, а не только слова, – заключил экономист.