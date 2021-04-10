В майские праздники мошенники готовят крупнейшую атаку на карты россиян. Что делать?

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Sobesednik.ru, как защитить деньги на банковской карте.

Россияне напуганы новостью о том, что в майские праздники их ждет массированная атака на банковские счета. Стимулом для хакеров якобы стала продажа доступа к коммутатору одного из мобильных операторов, подключившись к которому злоумышленники смогут перехватывать SMS-сообщения.

«Атаке могут подвергнуться несколько сотен счетов с наибольшим остатком средств и подключенным онлайн-банкингом. При этом данные могут быть уже собраны хакерами.

Обычно на подготовку таких крупных атак уходит от двух недель до месяца, поэтому наиболее вероятно, что она может быть запланирована на майские праздники, так как в это время большинство россиян менее внимательны и осторожны», – сообщили «Известия» со ссылкой на заявление DeviceLock.

Чтобы разобраться, насколько велика вероятность такого сценария, Sobesednik.ru обратился к ведущему аналитику Mobile Research Group Эльдару Муртазину. И получил неожиданный ответ…

Эльдар Муртазин // Фото: стоп-кадр Youtube

«Эта истерия на самом деле какой-то бред, от слова совсем, – считает Муртазин.

– С тем же успехом могли сообщить о том, что в майские праздники приземлятся инопланетяне, все деньги сгорят, а Земля будет порабощена. Это будет бред того же разряда.

Если даже на минутку представить, что кто-то, перехватив СМС, сможет что-то сделать с вашими деньгами, он должен как минимум знать, где ваши деньги лежат. Плюс, надо чтобы эта СМС была отправлена, а ведь она отправляется не на всю сумму счета. Да и получить доступ к счету по СМС невозможно, нужны пароли, счет и так далее».

Эксперт предположил, для чего эта истерия была поднята.

«Мне кажется, здесь некая многоходовка.

И в ближайшие дни мы увидим, как кто-то объявит, что у него есть безопасное решение проблемы. Либо каким-то образом будут продвигать push-сообщения…

Не знаю, трудно предполагать, потому что сам посыл бредовый и под него можно подложить все, что угодно».

Специально для читателей Sobesednik.ru эксперт рассказал, какие ошибки не стоит совершать, чтобы деньги с ваших счетов не осели в карманах злоумышленников.

– Во-первых, если вам звонят из банка, никогда не будет лишним подстраховаться и самостоятельно позвонить в банк по номеру телефона, указанному на карточке. Во-вторых, банковские сотрудники никогда не будут просить назвать вас цифры из сообщений, СМС, потому что они их видят – это нужно только мошенникам.

И, в-третьих, нужно всегда включать голову, особенно, когда вас пугают, разводят и заставляют все делать быстро. Надо просто остановиться и отдышаться.

Никогда не бывает таких ситуаций, что счет идет на секунды.