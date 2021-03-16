Названы вкладчики, у которых банки смогут забрать деньги без суда и следствия

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) раскритиковали новый законопроект о создании антиотмывочной платформы на базе Центробанка, сообщает РБК.

Первый вариант документа выносился на рассмотрение в ноябре прошлого года. Он был встречен жесткой критикой и отправлен на доработки. Сейчас история повторяется.

Банки считают, что предлагаемые поправки в законодательство могут нарушить конституционные права их клиентов, повлечь дополнительные расходы, создать конфликт интересов в самом ЦБ и что на них пытаются возложить функции суда и полиции.

По словам замглавы НСФР Александра Наумова, изменения выглядят косметическими и в целом требования остались прежними. Он рассказал, что от банков по сути требуется наказывать клиентов, в том числе блокировать счета или и вовсе забирать деньги в пользу бюджета без судебного решения.

«Банк не может быть наделен правом без суда карать клиентов, закрывать счета и не возвращать остатки средств», — считает Наумов.

Такой подход, по его мнению, нарушает конституционные права граждан и право организаций на свободное распоряжение имуществом.

По задумке авторов поправок, ЦБ сможет относить клиентов к трем зонам риска (высокий, средний, низкий).

Счета клиентов из красной зоны предлагается блокировать и изымать замороженные средства в бюджет. В список подозрительных операций войдет оборот цифровой валюты, регулярные зачисления денег от третьих лиц и их последующее обналичивание.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает: «Некий конфликт интересов все же присутствует. Центральный банк на основе разной информации определяет риск-профиль клиента, «раскрашивает» в какой-то цвет, а потом это доводит до банка. Но на себя он не берет ответственность за то, что конкретно этот клиент плохой, — решение остается за кредитной организацией. При этом, когда клиент начнет судиться, ответчиком будет не Центральный банк, а коммерческий. Получается, что решение принимает ЦБ, а риски переносятся на участников рынка».

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что вторая версия законопроекта банки устраивает, а все недочеты устранены. В Минфине и Минюсте подтвердили рассмотрение документа и разработки позиции по нему. Представитель ЦБ считает: новый документ соответствует Конституции и не создает конфликта интересов внутри регулятора.

Дмитрий Каверин.