Навальный прекращает голодовку. Понадобится 24 дня: "Говорят, это даже тяжелее"

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный сообщил, что с этого дня начинает процесс выхода из голодовки. В своем Instagram он пишет, что голодовка, а также поддержка неравнодушных людей уже позволили ему добиться многого в требованиях медицинской диагностики, а слова врачей об угрозе жизни и новости о том, что другие люди решили голодать в знак солидарности с ним, вынуждают политика остановиться.

Навального обследовали уже два консилиума гражданских врачей, а его лечащим врачам соглашаются передавать результаты диагностики. Это, уверен оппозиционер, значительно больше, чем то, что было до начала голодовки: «Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа: "А можно мне узнать мой диагноз?" и "Могу ли посмотреть собственную медкарту?"»

Кроме того, врачи политика считают, что вещи, которых уже удалось добиться, позволяют завершать голодовку. «Их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», – признается Навальный.

Политик обращает особое внимание на то, что для него стало неожиданностью, когда другие люли, в том числе из «Матерей Беслана», объявили голодовки в знак солидарности с ним:

«У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Господи, да я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня»,

— поражается Навальный. Далее он благодарит их и других своих сторонников, но оговаривается, что не хочет, чтобы кто-то из них страдал за него.

По словам оппозиционера, чтобы безопасно выйти из голодовки, понадобиться порядка 24 дней, — «говорят, это даже тяжелее [чем держать голодовку]», — однако, несмотря на её окончание, он не перестает настаивать на допуске к нему врачей, которым он может доверять. Навальный пишет, что до сих пор не уверен в причинах онемения рук и очень бы хотел прояснить этот вопрос.