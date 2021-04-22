"Свободу Навальному", жена Юля, фрики: самые яркие фото митинга 21 апреля в Москве

Все, что происходило в центре Москвы 21 апреля, – в большом фоторепортаже Sobesednik.ru.

21 апреля в Москве состоялась акция* солидарности с Алексеем Навальным. Митинг не был согласован властями, но даже несмотря на это все прошло достаточно мирно. По данным ОВД Инфо, в ходе акции в российской столице 21 апреля было задержано 30 человек. К примеру, в Санкт-Петербурге митинг прошел куда жестче: там 806 задержанных – больше, чем в каком-либо другом городе.

В Москве на митинге в поддержку Навального работали корреспонденты Sobesednik.ru. Самые яркие фото акции 21 апреля – в нашем репортаже.

*Sobesednik.ru не призывает участвовать в несогласованных акциях.