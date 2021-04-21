Митинг "за Навального" в Москве 21 апреля: прямая трансляция (фото, видео)

Sobesednik.ru рассказывает, что происходит сейчас в центре Москвы, где сторонники Навального собираются провести несогласованную властями столицы акцию* протеста.

Готовиться к митингу – по крайней мере правоохранительные органы – начали с самого утра, когда в Москве были задержаны юрист ФБК** Любовь Соболь и пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, когда она, по ее словам, направлялась в магазин.

А накануне депутат петербургского ЗакСа Максим Резник имел неприятную беседу с двумя неизвестными, которые представились, как рассказал Резник в своем Телеграмм-канале, «государевыми людьми». Те усадили депутата в тонированный автомобиль и настойчиво просили публично назвать готовящуюся акцию «незаконной» и «провокационной».

16.50 Как передает из центра Москвы корреспондент Sobesednik.ru, в настоящий момент особенно много силовиков сосредоточилось на Лубянке.

Манежная площадь к этому времени уже полностью перекрыта. Судя по всему, вскоре будет закрыт проход на Никольскую улицу.

17.20 Сотрудники Росгвардии, у которых пока нет причин применять силу, коротают время, по очереди направляясь за кофе и перекусами в ближайший ресторан быстрого питания.

17.54 Туристы, прогуливающиеся в центре столицы, находятся в полном недоумении при виде повышенных мер безопасности.

Они удивляются перекрытию улиц и фотографируются на фоне полицейских и выставленных ими заграждений.

18.11 На Тверской улице, в районе площади Маяковского уже стоит целая вереница автозаков. Подобную картину можно наблюдать сейчас на Лубянке и Театральной площади.

Как отмечает московский штаб Навального, 21 апреля по сравнению с зимними акциями задержаний немного. По данным ОВД Инфо на 17.00, всего по стране задержаны 183 человека. Некоторых отпустили без составления протокола.

18.15 Пушкинская площадь полностью огорожена.

18.38 Вокруг мэрии Москвы пока спокойно.

18.41 От Пушкинской площади к Манежу начала движение группа молодых людей. Длеко не все участники шествия соблюдают масочный режим.

В группе выделяется пожилой мужчина с повязкой на лбу, на которой написана фамилия Навального. На груди у него значок с фотографией Бориса Немцова, в руках активист держит российский флаг.

18.48 Группа активистов, двигаясь по тротуару, свободно подошла к Манежной площади. Полицейские в это время продолжали закрывать Тверскую улицу спецзаграждениями, организуя дополнительные барьеры.

18.52 Протестующих остановили на подступе к Манежке.

18.59 Сторонники Алексея Навального все-таки смогли приблизиться к Манежной площади, сотрудники полиции пока им не сильно препятствуют.

Активисты выкрикивают оскорбительные лозунги в адрес российской власти и лично президента Владимира Путина (те самые, что обычно пишут на гаражах и заборах).

Собравшиеся хором скандируют «Навальному – врачей!». И просто «На-валь-ный!»

19.26 Полиция через мегафон напоминает собравшимся возле Манежной площади, что мероприятие незаконно и просит разойтись. Им аплодируют и кричат: «Лёша! Живи!»

В настоящий момент Тверская по обе стороны заполнена людьми.

19.33 Движение автотранспорта по Тверской не перекрыто, и водители по-своему, можно сказать, тоже участвуют в акции. Автомобилисты приветствуют протестующих гудками и одобрительно машут им руками из окон своих машин.

19.46 Пешеходы, заполонившие тротуары, огражденные от проезжей части Тверской улицы, в наступающих сумерках включили фонарики на своих мобильных телефонах.

Сотрудники полиции стоят цепью вдоль Тверской, пока никак, кроме призывов разойтись, не реагируя на происходящее.

19.57 Ряды протестующих становятся все плотнее, но собравшихся понемного начинают выдавливать с Тверской. Одна группа людей движется к Пушкинской площади, другая свернула в Георгиевский переулок, третья направилась в сторону здания ФСБ.

20.16 Жена Алексея Навального Юлия Навальная тоже участвует в митинге 21 апреля. Корреспонденты Sobesednik.ru встретили супругу оппозиционера возле МХАТ им. Горького в окружении сторонников Алексея. В руках Юлия держит розу.

20.23 Силовики перекрыли все подходы к Лубянке, передает с места событий корреспондент Sobesednik.ru.

*Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях.

** Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом России иностранным агентом.