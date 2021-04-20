Максим Резник рассказал о встрече с "государевыми людьми",  требующими осудить митинги

Депутат петербургского ЗакСа Максим Резник в личном телеграм-канале рассказал, как его «пасли всю дорогу на выходе из Мариинского дворца», а после на безлюдной улице посадили в машину двое мужчин.

Когда Резник попросил мужчин представиться, ему ответили: «Государевы люди. По вашему — каратели».

Депутат, с его слов, сел в черную тонированную машину, предупредив, что его ждут дома и знают, что он скоро должен вернуться. «Государевы люди» заверили, что не отнимут много времени и предложили публично обозначить митинги в поддержку Алексея Навального как «незаконные и провокационные».

В противном случае политику обещали сделать его фигурантом уголовного дела, по которому он сейчас проходит свидетелем. Речь идет о деле родственника депутата Ивана Дорофеева, у которого в квартире нашли наркотические вещества в банке из под жвачки.

Также Максиму Резнику посоветовали «подумать о родных», после чего он согласился и уточнил, каким образом ему нужно это сделать. Не представившиеся люди пообещали, что утром в среду с ним свяжутся, чтобы «обеспечить реализацию».