Питерский депутат разделил активную молодежь на "генрихов" и "ланцелотов"

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в ходе своего выступления в городском парламенте сравнил российскую политическую систему с советским фильмом «Убить дракона», пояснив, что лучшая часть молодежи уже подписала «приговор истории» нынешним властям.

«В такие времена активная часть молодежи делится, как мне кажется, на две части: "генрихи" и "ланцелоты"», — начал свою речь парламентарий. Согласно его теории, «генрихи» являются конформистами, которые всего «состоят в партийной организации имени последнего победителя» и находятся «при власти» — «лучшие ученики Дракона», характеризует их депутат, отсылая слушателей к советскому фильму Марка Захарова «Убить дракона». Он цитирует фразу одного из героев картины, обращенную к его сыну Генриху: «Я горжусь тобой. И не как родитель, а как близкий тебе человек, знаток. Мы не умели так — я ведь тоже отца закладывал, но письменно, а вы, молодые, сейчас глубже идете, душевно, с разговорами».

Вторую категорию активных молодых людей, обозначенную им как «ланцелоты», Резник характеризует как людей, которые «хотят менять мир к лучшему», а также «не смиряются с несвободой и несправедливостью». В советские годы представители этой когорты, как он считает, были поклонниками групп «ДДТ», «Аквариум», «Кино» и «Наутилус». В наши дни, по версии депутата питерского ЗакСа, «ланцелоты» отказываются от просмотра телевизора в пользу интернет-контента или, как он сам выражается «выбрасывает в окно брызгающий ядом и ложью зомбоящик».

В переломные моменты активная молодежь обычно делится на две части: «генрихи» и «ланцелоты». Последние не готовы мириться с несвободой и несправедливостью, поэтому, например, выходят на митинги. Для меня именно ЭТИ молодые люди — гордость Петербурга. Благодаря им Дракон обречён. pic.twitter.com/PYykxRlMLM — Максим Резник ❌ (@maxim_reznik) March 24, 2021

Резник полагает, что в несогласованных митингах 23 и 31 января участвовали именно «ланцелоты». Их он предлагает считать «гордостью Петербурга», однако всё, что, по его наблюдениям, руководство страны может предложить им — «формальный, пустой закон, дубинки и спецприемники, штрафы и аресты». Депутат считает, всё, на что такая молодежь может рассчитывать в России — «несменяемая власти, у которой в мире скоро останется один друг — полоумный диктатор, который взял в заложники целый братский белорусский народ».

Кроме того, как пишет «Фонтанка», Резник во время заседания парламента пересел от «Партии Роста», от которой он избирался, к партии «Яблоко», отделение которой в Санк-Петербурге он возглавлял ранее.