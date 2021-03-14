"Символ беспримерного мужества": Питерский депутат извинился перед Навальным

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник в честь Прощённого воскресенья решил извиниться перед лидером российской оппозиции Алексеем Навальным.

Напомним, что до сих пор неизвестно, где Алексей Навальный находится после того как его увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области несколько дней назад. С тех пор информации о его местонахождении так и не поступало.

Резник попросил у политика прощения в частности за то, что «был тем человеком, кто предложил исключить Алексея из партии [«Яблоко»]. И голосовал за его исключение». В то время Резник возглавлял петербургское отделение «Яблока», сейчас он избран от «Партии Роста».

Депутат говорит, что они с Навальным никогда «не были друзьями», а общались обычно через Илью Яшина.

Вспоминая их споры в «Яблоке», он признает, что «теперь обсуждать нечего»: «Нечего, понимаете вы, бункерные демократы?»

Резник пишет, что свобода России «от оккупантов», ответственных за задержание накануне 200 народных депутатов, сейчас представляется ему невозможной без «свободы человека, который стал для всех честных людей символом беспримерного мужества в борьбе за свободу страны». Он уверен, что ему ещё предстоит ещё встретиться с Навальным лично, обняться и разругаться «стопятьсот раз».

«Храни тебя Господь. И прости меня сегодня. В Прощёное воскресенье», — подытоживает депутат свое открытое послание.