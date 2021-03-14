РБК: Разгон форума муниципальных депутатов курировала ФСБ

Задержание порядка 200 участников форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия», проходившего накануне в Москве, не было связано с мнением столичной мэрии, говорит источник РБК. Другой собеседник издания пояснил, что задержания оппозиционных представителей единой системы публичной власти курировала Федеральная служба безопасности. На каком основании ФСБ занимается делами с подозрением на административные правонарушения (всем задержанным предъявили исключительно административные статьи), непонятно.

«У Москвы ответственность за это забрали федеральные власти», — приводит РБК слова своего источники. Он также добавляет, что задержание оппозиционных муниципальных депутатов (хотя среди них были также представители городских и региональных парламентов — все эти органы согласно принятым поправкам к Конституции входя в единую систему публичной власти) было обусловлено желанием руководства страны устроить «устрашающую акцию перед думской кампанией». Имеются ввиду выборы в Госдуму, участие в которых многие из задержанных могут принять.

Формально же основанием для задержания депутатов стало взаимодействие с «нежелательной организацией» «Открытая Россия», связанной с Михаилом Ходорковским. При этом организаторы заявляют, что она никак не была связана с форумом, проводимым «Объединенными демократами». Можно с уверенностью заявлять, что связь с ней по меньшей мере не афишировалась.

Политолог Александр Пожалов говорит, что думскую кампанию в России сейчас курирует «силовой блок», а задержанных депутатов будут пытаться вынудить отказаться от мандатов и не пустить на выборы в Госдуму. Он также добавляет, что такие задержания напротив являются «бесплатной раскруткой» для оппозиции и дают ей дополнительные возможности для агитации, как это произошло с выборами в Мосгордуму в 2019 году.