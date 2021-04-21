План "Перехват". В Москве задержаны Любовь Соболь и вышедшая в магазин Кира Ярмыш

В Москве на неизвестных основаниях была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь. Она является одной из ближайших соратников Алексея Навального и чуть ли не единственным человеком из руководящего состава его команды, который сейчас находится в России и на свободе. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также задержана — во время похода в магазин.

По данным адвоката г-жи Соболь Владимира Воронина, который ссылается на неё же, политика «вытащили» из такси недалеко от метро «Автозаводская» несколько сотрудников правоохранительных органов в форме. Причина задержания пока не называется, куда её увезли также остается неясным. Ради того, чтобы задержать Соболь, полиция применила план «Перехват».

Любовь Соболь стала одной из многих сотрудников штабов Навального, которых власти начали преследовать ещё старательнее, чем ранее, в преддверии акций протеста** в поддержку политика. Как ранее писал Sobesednik.ru, подобные случаи с задержаниями и обысками у оппозиционеров и правозащитников проходят по всей России.

Кира Ярмыш // Скриншот

Кто из представителей структур Навального сможет прийти на акции, сейчас непонятно, так как сам он находится в колонии, а ряд его соратников ограничены в передвижении в рамках «санитарного дела», в частности, это касается пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, которая в разрешенное время с 10 до 11 часов вышла в магазин и её задержали, пишет её адвокат Вероника Полякова, — на митинг она отправиться не могла в любом случае из-за судебного ограничения. Ещё несколько человек из команды политика — Мария Певчих, Леонид Волков и Иван Жданов — занимаются оперативным руководством деятельности структур из-за рубежа. На днях Россию покинул также Владимир Милов, который объяснил это тем, что от его лоббистская деятельность за рубежном принесет больше пользы, чем в России, если он подвергнется уголовному преследованию по какой-либо статье.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.