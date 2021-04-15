Любовь Соболь приговорили к году исправительных работ по "квартирному делу"

Перовский суд Москвы осудил юриста ФБК* Любовь Соболь. Ее признали виновной в незаконном проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Алексея Навального Константина Кудрявцева. Соболь с этим вердиктом не согласна.

В своем последнем слове она сказала: «Уверена, что приговор будет обвинительным. Потому что на скамье подсудимых я, а не отравители Навального и не члены «Единой России». Это нужно, чтобы люди боялись…

Вообще, мне этот судебный процесс напоминает о проблеме Путина, – сказала Соболь. – Это тупая трата времени, мы ничем не занимаемся. Судья и прокурор рассматривают дело, вместо которого могли бы заниматься законностью.

Я обращаюсь к вам, ваша честь. Но есть ли у вас честь, станет понятно при вашем выходе из совещательной комнаты. А я выйду честным человеком вне зависимости от приговора».

В зале Соболь встречали восемь вооруженных приставов в бронежилетах.

Любовь снова пришла в футболке с принтом: «Где уголовное дело по отравлению Навального?»

Напомним, что обвинение запросило для нее год исправительных работ.

С первых же слов судьи стало понятно, что в последнем слое Любовь Соболь не ошиблась – судья Инна Шилободина вынесла обвинительный приговор. Во время оглашения приговора приставы взяли политика в полукольцо.

Судья читала приговор почти шепотом, ее было еле слышно. В качестве одного из доказательств обвинения они привела видео из анонимного телеграмм-канала «Товарищ майор». Этот ролик защита требовала признать недопустимым доказательством. Но по мнению судьи, доказательств для вынесения приговора достаточно. При этом результаты лингвистической экспертизы и защиты она отвергла. Оснований не доверять показаниям свидетелей и потерпевших Шилободина не обнаружила.

В итоге Соболь, в соответствии с запросом обвинения, приговорили к году исправительных работ, но с удержанием 10%, а не 20% от заработной платы.

Политика уведомили, что если она не будет совершать административных правонарушений, а будет регулярно отмечаться в УИС, судимость будет погашена через год. Напомним, выборы в Госдуму, о желании участвовать в которых раньше заявляла Любовь Соболь, пройдут через 5 месяцев.

*Решением Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.