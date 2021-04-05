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"Кушать не могу, так страдаю": Теща Кудрявцева дала показания против Соболь

Политика
22:14, 05 апреля 2021

"Кушать не могу, так страдаю": Теща Кудрявцева дала показания против Соболь
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

В Перовском суде сегодня прошло очередное заседание по делу Любови Соболь, которую обвиняют в проникновении в квартиру родственников сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, рассказавшего Навальному, как он дважды стирал его трусы.

Заседание суда скомканно. Соболь сразу включила камеру и направила ее на потерпевших – Галину Субботину и Ирину Кудрявцеву – тещу и жену сотрудника ФСБ. Сам Кудрявцев в суд не явился. Суд разрешил съемку только своей пресс-службе, но на камеру Соболь некоторое время не обращал внимания.

Поскольку участники процесса не заявили никаких ходатайств, суд сразу перешел к судебному следствию. Согласно обвинительному заключению, которое озвучил прокурор, «неустановленные лица из общественного интереса к Соболь решили проникнуть в квартиру к Кудрявцеву».

Соболь, по версии обвинения, пыталась проникнуть в квартиру к Кудрявцеву под разными предлогами, после чего стала ожидать в подъезде. В час дня она заметила курьера и ввела его в заблуждение, рассказав, что в квартире находится ее сын. Курьер согласился и взял Соболь с собой.

Ворвавшись в тамбур, Соболь якобы сдавила руку потерпевшей Субботиной и, несмотря на сопротивление, проникла в квартиру. Сняла помещение на телефон и покинула его. У потерпевшей Субботиной обнаружили телесные повреждения, а проникновение Соболь в квартиру причинило ей моральный вред.

Тут судья заметила камеру Соболь. Началось долгое трехчасовое препирательство из-за права на съемку. «Камера что, передает коронавирус?» – интересовалась Соболь. Ей вынесли несколько замечаний и, в конце концов, удалили из зала суда по требованию прокурора.

Прежде чем покинуть зал, Соболь отказалась от услуг своего адвоката Владимира Воронина. Однако судья отказалась переносить заседание, мотивировав тем, что от Соболь не поступало письменного заявления. Ходатайство Воронина о переносе также ее не впечатлило.

Прокурор отказался от допроса свидетелей, которых заявлял. Все они – сотрудники Соболь. Суд перешел к допросу тещи Кудрявцева Галины Субботиной.

– Она говорила, что ей надо поговорить с Константином, – рассказала Субботина суду. – Но тон ее становился истеричнее.

Я подумала, что мне конец, и сказала, что она может с ним поговорить, иначе будет плохо. Я ей указывала на дверь, просила ее выходить три или четыре раза.

По словам Субботиной, Соболь осмотрела всю квартиру и затем удалилась.

Пока шел допрос Субботиной, Соболь сообщила адвокату через смс, что ее держат в машине ФСИН на заднем дворе суда. Между тем Субботина рассказывала о страданиях, которые ей причинила Соболь:

«Я даже кушать не могу, какой большой вред был моральный, – поделилась она. – Начиная с 8 утра – вред, вред, вред, вред моральный».

На этом вопросы у прокурора закончились.

На вопрос адвоката Воронина, понимала ли она, с каким Константином хочет поговорить Соболь, Субботина ответила, что была в стрессовом состоянии и не понимала.

Воронин обратил внимание на то, что в своих показаниях, данных ранее, Субботина утверждала, что никакого морального вреда и применения физической силы не было. И выступил с соответствующим ходатайством.

Допрашиваемая следом жена Кудрявцева Ирина заявила, что Соболь схватила ее мать за руку и толкнула. Однако учитывая утверждение Ирины, что в этот момент она находилась в соседней квартире, видеть происходящее она вряд ли могла.

По просьбе прокурора, судья зачитала показания несовершеннолетнего сына Кудрявцева. Согласно им, ребенок Соболь не видел. Свидетель Никифоров, который доставлял пиццу, не дождался своей очереди на допрос и уехал. Соболь тем временем прислала адвокату сообщение, что отказалась от его помощи, так как «не хочет участвовать в этом цирке даже через адвоката». И передала ему письменное ходатайство с отказом. Судья его не приняла.

Следующим суд пригласил свидетеля Петра Тюлякова, участкового по району Новокосино, где проживают Кудрявцева и Субботина. Тот ничего существенного суду не сообщил. Но по просьбе прокурора почти слово в слово пересказал рассказ Субботиной о том, как Соболь проникала в квартиру.

Адвокат Воронин обратил внимание, что в объяснениях, данных потерпевшими участковому, нет ни слова о моральном вреде и физическом насилии. Участковый согласился.

Во время перерыва, объявленного после допроса участкового, в зал вернулась Любовь Соболь в футболке с надписью «Где уголовное дело по отравлению Навального?» Как только судья поинтересовалась у нее, готова ли она принять участие в заседании, Соболь достала камеру и зачитала свой отказ от услуг Воронина.

Судья перенесла заседание на 12 апреля.

Теги: #Любовь Соболь #Навальный #оппозиция #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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