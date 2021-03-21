Любовь Соболь сходила в храм на праздничную службу, несмотря на запрет властей

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* и один из ближайших сторонников Алексея Навального Любовь Соболь нарушила условия содержания под домашним арестом по религиозным соображениям. Следователь ответил ей отказом на просьбу посетить православный храм, однако её это не сдержало и она отправилась на службу в ближайшую церковь.

«Полтора месяца назад мы подали ходатайство о посещении храма, следователь ответил отказом: может воспрепятствовать следствию. Сегодня первое воскресенье Великого Поста и Любовь Соболь идёт на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черёмушках, что рядом с её домом», — сообщил в своих соцсетях её адвокат Владимир Воронин.

Соболь находится под домашним арестом как минимум до 23 июня (срок может быть продлен) из-за обвинений по так называемому «санитарному делу», по которому проходят ряд сторонников Навального и активистов, за призывы выйти на акцию протеста во время коронавируса.

Команда Навального считает дело политическим. Решение о продлении домашнего ареста Соболь и других фигурантов на три месяца защита считает незаконным.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».