Любовь Соболь подтвердила выдвижение в Госдуму и опубликовала свою программу

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь повторно заявила, что пойдет на выборы в Государственную думу в 2021 году. Она говорит, что намерена бороться против «Единой России» и действующей власти в целом в Центральном административном округе Москвы.
Кроме того, ее команда запустила предвыборный сайт, где изложена программа кандидата с «позитивной повесткой», в отсутствии которой, по словам Соболь, оппозицию обвиняет пропаганда. Среди главных пунктов в ней указаны:
- Борьба с коррупцией на госзакупках
- Борьба с незаконным обогащением чиновников
- Питание в школах и детских садах
- Суды и судебная реформа
- Политические права граждан
- Уровень доходов и «майские указы»
- Защита бизнеса и гарантии частной собственности
- Проблемы Центрального округа Москвы
По каждому пункту своей программы Соболь предлагает ряд конкретных решений, которые, по её мнению, помогут решить обозначенные проблемы. Кроме этого на сайте есть раздел, в котором Соболь рассказывает о своих взглядах. В нем перечислены тезисы по московской и федеральной повестке, которые она поддерживает и против которых она выступает.
Политик собирает пожертвования на компанию и предлагает вступить в свою команду, пройдя предварительную регистрацию на сайте.
Среди важных, по её мнению, проблем она поднимает в том числе и отказы в регистрации независимым кандидатам через систему сбора подписей, которую Соболь также предлагает реформировать. При этом будет ли она сама выдвигаться от какой-то партии либо собирать подписи, пока не уточняется. В последний раз Любовь Соболь пыталась участвовать в выборах в Мосгордуму летом 2019 года, но её вместе с другими кандидатами от штаба Навального и не только не допустили, забраковав часть собранных подписей.
- Любовь Соболь: Отступить сейчас – значит проиграть навсегда
(Большое интервью Дмитрию Быкову от 20 августа 2019 года)