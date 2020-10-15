Любовь Соболь подтвердила выдвижение в Госдуму и опубликовала свою программу

Соратница Алексея Навального Любовь Соболь повторно заявила, что пойдет на выборы в Государственную думу в 2021 году. Она говорит, что намерена бороться против «Единой России» и действующей власти в целом в Центральном административном округе Москвы.

Кроме того, ее команда запустила предвыборный сайт, где изложена программа кандидата с «позитивной повесткой», в отсутствии которой, по словам Соболь, оппозицию обвиняет пропаганда. Среди главных пунктов в ней указаны:

Борьба с коррупцией на госзакупках Борьба с незаконным обогащением чиновников Питание в школах и детских садах Суды и судебная реформа Политические права граждан Уровень доходов и «майские указы» Защита бизнеса и гарантии частной собственности Проблемы Центрального округа Москвы

По каждому пункту своей программы Соболь предлагает ряд конкретных решений, которые, по её мнению, помогут решить обозначенные проблемы. Кроме этого на сайте есть раздел, в котором Соболь рассказывает о своих взглядах. В нем перечислены тезисы по московской и федеральной повестке, которые она поддерживает и против которых она выступает.

Политик собирает пожертвования на компанию и предлагает вступить в свою команду, пройдя предварительную регистрацию на сайте.

Среди важных, по её мнению, проблем она поднимает в том числе и отказы в регистрации независимым кандидатам через систему сбора подписей, которую Соболь также предлагает реформировать. При этом будет ли она сама выдвигаться от какой-то партии либо собирать подписи, пока не уточняется. В последний раз Любовь Соболь пыталась участвовать в выборах в Мосгордуму летом 2019 года, но её вместе с другими кандидатами от штаба Навального и не только не допустили, забраковав часть собранных подписей.