Любовь Соболь будет участвовать в выборах в Госдуму

Политик Любовь Соболь заявила о своем намерении баллотироваться в Госдуму на выборах в 2021 году.

«Выдвигаюсь на выборы в Госдуму по Центральному избирательному округу Москвы и прошу меня поддержать», — заявила она в ролике на ютуб-канале «Навальный Live».

Она также поясняет, что делает это, так как ей надоело постоянное соглашательство действующих депутатов со всеми предложениями власти, среди которых обнуление президентских сроков Владимира Путина, «закрытие интернета» и повышение пенсионного возраста.

Также в ролике она поднимает вопросы коррупции в стране и московских протестов летом прошлого года, когда её кандидатуру не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму.

Кроме того, она заявляет о своем несогласии политикой партии «Единая Россия». Ранее политик Алексей Навальный в одном из своих расследований о Маргарите Симоньян и Тигране Кеосаяне анонсировал систему «умного голосования» на выборах в Госдуму и призвал не голосовать за представителей ЕР.