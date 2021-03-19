Яшин потребовал наказать Собянина за концерт c Путиным "Крымская весна"

Муниципальный депутат Илья Яшин направил в Следственный комитет России запрос с требованием наказать организаторов концерта, приуроченного к годовщине присоединения Крыма.

На странице в Facebook муниципальный депутат опубликовал пост со своим заявлением председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в связи с прошедшим вчера в Лужниках митингом-концертом с участием Владимира Путина и Сергея Собянина.

В заявлении Яшин напоминает Бастрыкину, что в Москве сейчас действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, согласно которому посетители должны использовать маски, перчатки и соблюдать дистанцию.

Однако, по словам депутата, «многочисленные фото- и видеорепортажи, опубликованные представителями СМИ, свидетельствуют о тотальном несоблюдении участниками указанного мероприятия ограничительных мер, введенных указом мэра Москвы».

В своем заявлении мундеп просит СКР провести проверку и в случае установления состава преступления возбудить уголовное дело по статье 236 УК РФ, по которой ранее были привлечены оппозиционные политики, участвовавшие в январских акциях.

Концерт «Крымская весна», состоявшийся 18 марта в «Лужниках», организовали власти Москвы. Согласно указу мэра города, ограничение на массовые мероприятия в эпидемию не распространяется на «официальные мероприятия, организуемые органами исполнительной власти».

В условиях пандемии количество зрителей на концерте не должно было превышать 50% от общего числа заполняемости комплекса (81 тыс. человек), однако, судя по фото и видеоматериалам, трибуны были заполнены.

Дмитрий Каверин.