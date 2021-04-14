20% от зарплаты и 1 год исправительных работ: какой приговор вынесут Соболь

В Перовском суде Москвы сегодня продолжилось заседание по «квартирному делу» Любови Соболь.

На прошлом заседании суд допросил участковых, курьера, который приносил пиццу. Судья по ролям и с выражением озвучила все реплики из ролика, снятого на лестничной клетке, где находится квартира вновь отсутствовавшего в суде «сотрудника ФСБ» Константина Кудрявцева. Соболь даже предложила объявить его в розыск.

Теперь прокурор попросил приговорить Любовь Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в доход государства. Вину Соболь он посчитал полностью доказанной. Мотивом преступления обвинение назвало популяризацию Соболь как политика и продвижение ее аккаунтов в соцсетях.

Нашлись смягчающие обстоятельства – наличие малолетнего ребенка, и отягчающие — группа лиц.

Теща Кудрявцева, она же потерпевшая Субботина, попросила назначить наказание на усмотрение суда.

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин в своей речи подчеркнул, что мотив преступления, по его мнению, надуман: о нем в ходе процесса ни разу не высказались ни потерпевшие, ни прокурор. Также он отметил, что первой следственные действия проводила полиция, тогда как этим должен был заниматься Следственный комитет. Из чего следует, что собранные полицией доказательства, считает адвокат, не могут считаться допустимыми.

Воронин обратил внимание на расплывчатость обвинения, в котором речь идет сразу о трех местах – двух квартирах и межквартирном тамбуре. Последняя локация, в которой происходили события, не может быть собственностью Кудрявцевых, так как это место общего пользования.

Любовь Соболь, когда подошла ее очередь говорить, потребовала, чтобы в прениях участвовал и несовершеннолетний сын Кудрявцева, который тоже давал показания – о том, что не видел ее. Суд счел это отказом от прений.

Приговор по делу Любови Соболь будет оглашен 15 апреля в 10.00.