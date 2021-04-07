Любови Соболь запретили пользоваться интернетом, но разрешили выходить из дома

Адвокат Владимир Воронин сообщил в своем микроблоге, что Любови Соболь и Олегу Навальному заменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Политик не сможет покидать место проживания с 20:00 до 6:00. Также ей запрещено пользоваться средствами связи, включая интернет. В исключениях перечислены случаи для вызова скорой медицинской помощи, а также в других чрезвычайных обстоятельствах.

Мобильный телефон можно использовать для общения с контролирующим органом и со следователем.

Ни одному из присутствующих СМИ не разрешили съемку во время заседания (даже порталу Life).

До этого Любовь Соболь писала в Instagram, что в начале заседания всех посетителей эвакуировали.