Любови Соболь запретили пользоваться интернетом, но разрешили выходить из дома

Адвокат Владимир Воронин сообщил в своем микроблоге, что Любови Соболь и Олегу Навальному заменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Политик не сможет покидать место проживания с 20:00 до 6:00. Также ей запрещено пользоваться средствами связи, включая интернет. В исключениях перечислены случаи для вызова скорой медицинской помощи, а также в других чрезвычайных обстоятельствах.
Мобильный телефон можно использовать для общения с контролирующим органом и со следователем.
Запреты для Любови @SobolLubov pic.twitter.com/ix0V7QaxrF— Воронин Владимир (@vb_voronin) April 7, 2021
Ни одному из присутствующих СМИ не разрешили съемку во время заседания (даже порталу Life).
До этого Любовь Соболь писала в Instagram, что в начале заседания всех посетителей эвакуировали.