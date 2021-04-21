Подготовка к митингам: Активистов задерживают, города перекрывают, камеры выключают

Готовясь к объявленным акциям протеста*, власти перекрывают центральные площади крупных городов, отключают камеры и приходят к активистам и журналистам. Речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге, но и о региональных центрах.

К примеру, в Челябинске полиция потребовала от компании «Интерсвязь» отключить трансляцию с камер видеонаблюдения, которые выходят на одну из площадей. Об этом сообщила Znak.com представитель компании Алена Аксеновских. Они будут продолжать запись, но посмотреть, что происходит на улицах города, в Сети будет нельзя. Трансляцию предписано остановить с 14:00 до 23:59 21 апреля.

«Казалось бы: если ты намерен предотвратить нарушения или потом наказать за правонарушения, ты должен проверить и включить все камеры, какие есть. Но если ты приказываешь их выключить, значит ты сам готовишься совершить преступления»,

— комментирует это известие журналист Андрей Мальгин в своем Twitter.

Тем временем в Кургане полицейские поставили оцепление возле парковки у площади Ленина. На месте также были замечены автомобили ДПС. Городские власти и правоохранительные органы от комментариев отказались.

По данным «ОВД-Инфо», в преддверии митингов по всей стране силовики начали превентивно задерживать и обыскивать квартиры политических активистов, в особенности связанных со штабами Алексея Навального. Речь идет о задержаниях представителей оппозиционных взглядов и правозащитников в не менее чем двух десятках городов. Чаще всего причиной являются посты в соцсетях, а также возбужденные ранее дела, к примеру о перекрытии дорог и митингах 23 и 31 января. Новые сообщения об обысках и задержаниях поступают постоянно.

Утром полиция также пришла к журналистке питерского издания «Фонтанка» Ксении Клочковой, у неё в квартире провели обыск, пытаясь найти там её бывшего сожителя и сторонника Навального Дениса Кабакова.

Правозащитная организация «Апология протеста» сообщила, что 105 её адвокатов в 40 городах России готовы оказать юридическую помощь всем, кто будет задержан из-за митингов. Многие из них уже заранее приступили к работе с задержанными.

Когда и где в Челябинске, Кургане и в других городах должны состояться несогласованные с местными властями митинги, Sobesednik.ru сообщить не может в соответствии с требованием законодательства. По данным команды Навального, мероприятия в поддержку политика должны пройти в сотнях городов России и в десятках городов за её пределами.

Акции протеста были анонсированы соратниками Алексея Навального в связи с ухудшающимся состоянием его здоровья, а также с попыткой властей объявить его политические структуры экстремистскими. После этого Навального перевели в больницу ФСИН при соседней колонии строгого режима. Гражданских врачей к нему не пустили. Судя по имеющейся информации, всё его лечение сейчас заключается в капельнице с глюкозой. Политик тем временем продолжает держать голодовку, требуя допустить к нему медиков.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.