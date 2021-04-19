Навального отправят в больницу в колонии. ФСИН: Его состояние "удовлетворительное"

Пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области сообщила о решении врачей перевести лидера российской оппозиции Алексея Навального на лечение в больницу для осужденных, которая расположена в другой колонии ИК-3 в том же регионе.

Такое решение, как сообщает ведомство, приняла «комиссия врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН». Уточняется, что больница в ИК-3 в том числе занимается наблюдением за «подобными» пациентами. Что означает слово «подобные» и какие конкретно заключенные являются «подобными» Навальному, не уточняется.

По мнению неназванных медиков ФСИН, состояние Навального при этом «удовлетворительное». Таким оно по их мнению было всё это время, по крайней мере, других слов для описания его состояния ведомство не использует.

Политика каждый день осматривает терапевт.

«С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — пишет пресс-служба ФСИН.

«Перевод в ИК-3 это перевод в такую же пыточную колонию, только с большим стационаром, куда переводят тяжело больных. То есть это и нужно понимать как только то, что состояние Навального ухудшилось. И ухудшилось так, что даже пыточная это признает», — комментирует новость один из ближайших соратников Навального Иван Жданов.

Напомним, что Навальный держит голодовку уже более 20 дней. Его лечащие врачи, которых к политику так и не пустили, со ссылкой на доступную им информацию и результаты анализов говорят, что его состояние критическое. Независимые эксперты подтверждают, что при отсутствии лечения Навальный может умереть в течение нескольких дней.