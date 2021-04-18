США предупредили о последствиях для России в случае смерти Навального

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия предупреждена о последствиях в случае смерти Алексея Навального, который 31 марта объявил голодовку из-за отказа предоставить ему медицинскую помощь.

«Что касается конкретных мер, которые мы могли бы ввести, мы рассматриваем различные варианты, и я не собираюсь на данный момент сообщать об этом публично, но мы передали, что будут последствия, если господин Навальный умрет»,— заявил Джейк Салливан в интервью CNN, его слова цитирует «Коммерсант».

Ранее депутаты из разных регионов России написали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием оказать достойную медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному. В тексте письма говорится, что «Состояние здоровья политического заключённого Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается». Парламентарии требуют немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его выбору и его госпитализации в медицинское учреждение, которое будет соответствовать тяжести состояния его здоровья.