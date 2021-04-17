Голливуд за Навального: Камбербэтч и Духовны просят Путина пустить врачей к оппозиционеру

Более 70 деятелей культуры подписали письмо с обращением к президенту России Владимиру Путину.

Они просят обеспечить компетентную медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему срок в колонии ИК-2 и недавно объявившему голодовку. Обращение опубликовано во французской газете «Le Monde».

Письмо с обращением подписали писатели, актеры, историки и журналисты. Медицинской помощи для заключенного требуют такие актеры, как Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, писатели Джоан Роулинг, Светлана Алексиевич, музыкант Том Йорк и другие.

В открытом письме они отмечают, что состояние здоровья Навального, по их информации, стремительно ухудшается и требует срочной медицинской помощи.

«У г-на Навального есть клинические признаки тяжелого неврологического расстройства, приводящего к постоянной боли в спине и потере чувствительности в ногах и руках. Он также страдает сильным кашлем и высокой температурой. Как гражданин России, имеющий такое право, он попросил, чтобы его обследовал и лечил врач по его выбору», — говорится в письме.

Далее деятели культуры обращаются к президенту России Владимиру Путину.

«Мы обращаемся к Вам, господин Президент, с просьбой обеспечить, чтобы г-н Навальный немедленно получил компетентную медицинскую консультацию и лечение, в котором он срочно нуждается и на которое он имеет право, как и любой гражданин России. Избранный Россией и гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение».

Ранее Алексей Навальный сообщил, что ему угрожают принудительным кормлением. «Вот сегодня утром надо мной стояла женщина-полковник и говорила: ваш анализ крови свидетельствует о серьезном ухудшении здоровья и риске. Если вы не откажетесь от голодовки, то мы готовы перейти к принудительному кормлению уже сейчас», — этот текст появился накануне в соцсетях политика.

Кстати, о своем сочувствии находящемуся в колонии Навальному рассказал на днях один из самых популярных актеров российского кино Данила Козловский. Он так же признался, что не будет голосовать за Владимира Путина, если тот решит выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах.