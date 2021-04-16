"Такое произошло впервые": Команда Навального признала утечку и извинилась

Команда политика Алексея Навального подтвердила подлинность просочившейся в интернет базы данных участников потенциальной акции протеста. Там заверили, что кроме адреса почты у злоумышленников ничего нет. Каким образом произошла утечка только предстоит выяснить.

«Это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имён или каких-либо уточняющих данных. Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам, — говорится в распространенном заявлении директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова. — Приносим извинения за доставленные неприятности. Такое произошло впервые. Мы сделаем все, чтобы такой ситуации больше не повторилось»

В команде Навального начали расследование обстоятельств утечки, одной из рабочих версий там называют утечку со стороны стороннего сервиса Mailgun.com, услугами которого они пользовались для рассылки писем подписчикам из этой базы. Отмечается, что без подобных механизмов рассылку по столь крупной базе сделать бы не удалось. Они обратились за комментариями к администрации сервиса.

Жданов пишет, что «ошибки и оплошности всегда тяжело признавать», однако они не собираются их скрывать от своих сторонников и обязательно отчитаются о результатах расследования.

На настоящий момент на сайте митинга уже зарегистрировались 439 тысяч человек.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».