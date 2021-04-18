Региональные депутаты потребовали допустить врачей к Навальному

Депутаты из разных регионов России написали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием оказать достойную медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии ИК-2 во Владимирской области. Текст обращения опубликовал в своем телеграм-канале псковский депутат Лев Шлосберг.

В тексте письма говорится, что «Состояние здоровья политического заключённого Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается».

Парламентарии требуют немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его выбору и его госпитализации в медицинское учреждение, которое будет соответствовать тяжести состояния его здоровья.

Депутаты расценивают происходящее с Навальным «как покушение на жизнь политического деятеля». «Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ, в том числе в местах лишения свободы, несёте лично вы, президент Российской Федерации – и перед самим Навальным, и перед его родными, и перед всем миром», – заявили они.

Обращение подписали депутаты заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, заксобрания Карелии Эмилия Слабунова, Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин и Михаил Тимонов, а также Псковского областного собрания депутатов Артур Гайдук и Лев Шлосберг.

Подписавшиеся также потребовали «отменить все решения судов по уголовным и административным делам, принятые по политическим мотивам и немедленно освободить всех политических заключённых в России».