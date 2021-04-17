Реаниматолог об анализах Навального: Без лечения "умрет в течение нескольких дней"

Состояние лидера российской оппозиции Алексея Навального является угрожающим его жизни, об этом накануне заявили его лечащее врачи, предупредив о ряде отклонений в его показателях и тревожных симптомах, позволяющих, по словам докторов, говорить даже об угрозе остановки сердца.

Позднее одна из них Анастасия Васильева в своих соцсетях опубликовала копию биохимического анализа крови политика, сопроводив показатели словами о возможных «тяжёлых нарушениях ритма сердца». Врачи также потребовали оказать Навальному помощь и допустить их для участия в консилиуме.

The Insider попросил независимого врача-реаниматолога, кандидата медицинских наук Александра Полупана прокомментировать результаты обнародованных анализов Навального, и он подтвердил опасения лечащих врачей политика:

«Если Навального не начать лечить, он умрет в течение нескольких дней, — заключил специалист.

— У него уровень калия, угрожающий жизни. Может случиться жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма, что является абсолютным показанием к его госпитализации в реанимационное отделение, где может потребоваться либо медикаментозная коррекция, либо проведение гемодиализа».

По его словам, на настоящий момент не существует никаких способов лечения оппозиционера вне больницы. Для поддержания ему можно поставить капельницу с глюкозо-инсулиновой смесью, это может оказать позитивное влияние состояние Навального, но это не может служить заменой врачебной помощи в стационарных условиях, которые в данном случае просто необходимы, уверен реаниматолог.

Доктор Полупан также предупредил, что если даже Навальный начнет сейчас употреблять пищу, это может оказать негативное влияние на его состояние. Это связано с осложнением, вызываемым длительной голодовкой, которое называют «рефидинг-синдром». Он может вызвать «опасные для жизни» нарушения метаболизма. Поэтому врач настаивает, что выход из голодовки должен быть «постепенным» и строго под медицинским наблюдением.