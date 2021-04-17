Врачи, писатели и актеры за Навального, Макрон перешел на мову. Главное к 17 апреля

Лечащие врачи лидера российской оппозиции Алексея Навального заявили об угрозе его жизни, на которую указывает его физическое состояние. Они требуют допустить их для осмотра политика, проведения диагностики, консилиума и назначения лечения. «Учитывая резкую отрицательную динамику данных лабораторных исследований А.А. Навального, мы выражаем крайнее беспокойство по поводу его состояния, которое близится к критическому», — говорится в сообщении. Они предупреждают, что это вскоре может привести к остановке сердца. Кроме того, они указывают на «неврологическую симптоматику, гипестезию в конечностях, нейропатическую боль, аксиальную боль». Врачи предупреждают, что без лечения это всё может привести к «летальному исходу».

Более 70 деятелей культуры с мировыми именами потребовали оказать Алексею Навальному медицинскую помощь. Среди них пять лауреатов Нобелевской премии по литературе: Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзи, Луиза Глюк, Герта Мюллер и Орхан Памук, а также многие другие писатели, к примеру, автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг или Нил Гейман. Того же требуют и ряд актеров: Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч, Алан Камминг, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Наташа МакЭлхон, Иен МакКеллен, Рэйф Файнс, Билл Найи и другие, десятки историков, режиссер Джей Джей Абрамс и фронтмен Radiohead Том Йорк. Все они подписались под коллективным письмом Владимиру Путину, которое публикует французская газета Le Monde:

«Избранный Россией и гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение».

Госдеп США расценивает ответ на введенные против России санкции как эскалацию со стороны Москвы. «Наши последние действия [санкции] были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление мер российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление», — заявил представитель американской дипломатии, добавив, что в Белом доме не намерены отвечать на это, но если понадобится, введут новые санкции.

В свою очередь, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон не скрывает гордости за то, что он был включен в российский санкционный список. Он уверен, что это говорит о том, как он отстаивал интересы США: «Я горжусь тем, что был признан человеком, отстаивающим интересы США» (цитата по «Интерфакс»).

Лидеры Украины, Франции и Германии провели совместную встречу по видеосвязи. Как говорится в немецком релизе Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель «потребовали» от России сократить военное присутствие на границе с Украиной и двигаться в сторону деэскалации конфликта. При этом Зеленский сообщил, что ожидает очередной встречи в «нормандском формате», а Макрон в своем Twitter перешел на украинскую мову.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Белый дом заявил, что США готовы обеспечить безопасность Японии даже с использованием ядерного оружия. Это произошло во время встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в Вашингтоне. Речь в частности идет об островах Сенкаку, территориальную принадлежность которых пытается оспорить Китай.

Лидер правящей Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро объявил об уходе с поста. Семья Кастро руководила страной последние 62 года. После ухода 89-летнего лидера власть будет передана коллективному органу.

Частная компания SpaceX Илона Маска получила от NASA контракт на доставку и высадку на Луну двух американских астронавтов. Это должно произойти в 2024 году. Четыре астронавта должны будут отправиться сперва на окололунную станцию на корабле Orion, а затем двое из них полетят на Луну на Starship.

В Ростуризме предложили брать по 10-12 тысяч рублей за возвращение в Россию застрявших в Турции туристов: «По 10 тыс. руб. с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат», — приводят «Известия» слова представителя ведомства.