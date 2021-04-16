Зеленский позвал украинцев отдыхать в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к согражданам с призывом выразить поддержку турецким партнерам и чаще отдыхать на их курортах. Введенный Москвой запрет на авиасообщение с Турцией он назвал «личным делом» россиян и не увидел никаких причин повторять их опыт.

Зеленский также сказал, что в ходе своих недавних переговоров с президентом Турции Рэджепом Эрдоганом говорил «об особых условиях украинского и турецкого туриста», что должно привести к увеличению турпотока между странами.

«Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он [Эрдоган] поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет, — написал Зеленский в своем Facebook. —

Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию».

Напомним, что Зеленский поехал на встречу с турецким лидером сразу после своего двухдневного визита на линию фронта с самопровозглашёнными ДНР и ЛНР. После их общения Эрдоган ещё раз подтвердил, что считает Крым украинским, настаивает на территориальной целостности Украины и намерен оказывать поддержку Зеленскому. После этого российские власти увидели эпидемиологическую угрозу на турецких курортах и экстренно запретили полеты туда с 15 апреля до 1 июня. Вслед за этим в «Аэрофлоте» заявили, что вдвое намерены увеличить рейсы в Египет (всего до 8,4 тысячи в месяц), а российские курорты резко в разы подняли цены на отдых, воспользовавшись выросшим спросом.