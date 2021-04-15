В Крыму и Краснодарском крае цены на отдых выросли на 120% из-за закрытия Турции

Курорты Краснодарского края и Крыма резко подняли цены на отдых после сообщения о временном прекращении авиасообщения с Турцией. По оценкам экспертов, работающих в отрасли, удорожание произошло сразу на 80-120%.

Как уже уже писал Sobesednik.ru, россияне, рассчитывавшие на майские праздники отправиться в Турцию, начали спешно искать замену запланированному отпуску, однако в Сочи, по данным отельеров, их уже ждет рост цен в среднем на 50%, а в отдельных местах и вовсе вдвое.

«Это, конечно, настоящее безумие. Отдых очень резко подорожал», — поражается эксперт.

Согласно данным исследования «Тинькофф Путешествий», с которым ознакомилось издание Znak.com, пакетные туры в Сочи на это время уже подорожали на 112%. Портал Booking.com сейчас предлагает снять жилье на две ночи с 1 по 3 мая за 172 тысяч рублей. Другие объявления, впрочем, предлагают аренду за 3-95 тысяч рублей.

Причем рост цен объясняется не только недоступностью для россиян турецких курортов, но и падением курса рубля, а также возможными рисками, связанными с пандемией коронавируса. На летний период прогнозируется и общий рост цен на отдых на 15-20%.

Znak.com также обращает внимание, что параллельно растет и цена недвижимости на юге России. В Большом Сочи с начала года цена квартиры возросла на 20-30%. Специалист по недвижимости Александр Кавадеров даже предупреждает о «пузыре», который образовался из-за «хаоса» на рынке сочинской недвижимости после Олимпиады 2014 года: «Мы видим настоящий хаос среди цен — накидывают миллион-два без всяких причин», — говорит он.