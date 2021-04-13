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"Едем к Путину на аквадискотеку": россияне бурно отреагировали на "закрытие" Турции

Общество - Туризм
15:41, 13 апреля 2021

"Едем к Путину на аквадискотеку": россияне бурно отреагировали на "закрытие" Турции
Global Look Press
Global Look Press

«Как снег на голову», – такой фразой можно описать новости, заставшие накануне сотни тысяч российских граждан, собравшихся провести майские праздники и другие дни в ближайшие полтора месяца на популярных и доступных турецких курортах. Дело в том, что российские власти, апеллируя к взрывному росту заболеваемости в Турции, приняли решение о приостановке пассажирского авиасообщения с этой страной на целых полтора месяца. Вплоть до 1 июня 2021 года ни один туристический чартер не вылетит ни в Анталью, ни в Аланию, ни в Кемер, ни в любой другой регион.

Между тем, по оценке экспертов, заказанные туры на период действия запрета есть у более чем полумиллиона россиян. А потому нет ничего удивительного в том, что, пока специалисты пытаются прояснить ситуацию и объяснить отечественным туристам, как вернуть хотя бы часть потраченных денег, граждане вовсю упражняются в социальных сетях в критике власти. Ирония вперемежку с отчаянием – так, пожалуй, стоит описывать тон комментариев большинства россиян. Приводим лишь некоторые из них:

«Рекомендовано? Опять? Или запрещено? Верните деньги всем, кого вы лишили отдыха и компенсируйте турфирмам затраты. С прошлого года ждём своего отдыха. На наши курорты не поедем, тем более по принуждению»; «500 тысяч россиян благодарны Путину, что оградил от моря и солнца!»; «А как ещё в Крым загнать»; «Вот он режим в своей красе. На людей плевать, прикрылись пандемией, лишь бы насолить соперникам»; «Стоило Эрдогану сказать, что он никогда не признает аннексию Крыма – как сразу запрет на поездки в Турцию объявили».

Также россияне в своих комментариях напомнили властям, что уже в этом году состоятся выборы, и 500 тысяч избирателей явно не будут удовлетворены действиями властей. Не обошлось и без геополитики.

«Путин проиграл войну на Кавказе и обиделся. А крайними оказались россияне»; «Полмиллиона россиян, которые в сентябре скорее всего пойдут на выборы. Как вы думаете, за кандидатов от какой партии они точно не проголосуют?»; «Опять нам отдых отменяют. Хотят нас уморить что ли? Чтоб мы только работали и дома сидели»; «Да нет, все дело в том, что Эрдоган с Зеленским подружился»; «Людей лишают качественного недорогого отдыха на море... Из-за тупых амбиций Путина и его окружения. Пора срочно менять всю верхушку власти. В России власть антинародная!»; «В очередной раз в жертву принесены собственные граждане в угоду личным амбициям»;

Массовые празднования присоединения Крыма к России в Лужниках и недавнее расследование Алексея Навального про «дворец в Геленджике» не остались без внимания.

«Опасно? А когда в Лужниках собирали полный стадион на концерт в честь Крыма, не опасно было? Лицемеры!»; «Все едем в Геленджик к Путину на аквадискотеку!» – пишут пользователи, чередуя юмор, иронию и недовольство в своих сообщениях.

Справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кто счел принятое властями решение оправданным и логичным, напомнив раздосадованным соотечественникам о том, что в последнее время в Турции регистрируют уже более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В связи с этим, убеждены они, можно и потерпеть, остановив выбор на внутреннем туризме.

«Вроде пишут, что за 50 тысяч заболевших в сутки. Правда не правда, не знаю. Как по мне, кто хочет пусть летит. Потом по возвращению, месяц в карантине»; «И правильно, что закрыли. Только рад этому. Осваивайте родную нашу страну»; «И хорошо, что закрыли. Зачем разносить и развозить коронавирус, чтобы больше заболевших стало»; «Как же надоели люди, которые едут за границу в условиях коронавируса. Ну отсидитесь вы пару лет дома. Вирус пройдёт и ездите куда хотите», – отмечают они.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Путин #Навальный #Турция #Юмор #карантин из-за коронавируса #"Дворец Путина" #коронавирус #туризм

Рубрика: Туризм

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