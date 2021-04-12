Союз туриндустрии: Из-за закрытия Турции не всем хватит качественных мест в Сочи

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что приостановка перелетов из России в сторону Турции станет очередным ударом для бизнеса, который еще не оправился от предыдущих ограничений.

В комментарии «Интерфаксу» Тюрина пояснила, что усугубится ситуация в том случае, если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это произошло в прошлом году.

Представительница организации уверена, что проблемы возникнут и у россиян, которые намерены отдохнуть в мае.

«Практически все качественные объекты размещения в Сочи и Крыму на майские уже раскуплены, там сейчас практически не осталось мест. То есть, туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха», — говорит Тюрина.

С 15 апреля по 1 июня в России приостановлено авиасообщение между Турцией и Россией. Продолжатся лишь вывозные перевозки.