Хабиб Нурмагомедов // фото: соцсети

Религиозный бизнес Хабиба пошел в гору: Бойца ММА настиг успех в другой сфере
Фото: Global Look Press

"Маразм крепчает": песню Манижи предложили проверить еще и в ФСБ
Фото: depositphotos

Как по новым правилам записать ребенка в первый класс
Фото: Global Look Press

Большунов заработал больше всех: насколько стал богаче любимый спортсмен Путина?
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: "В космос за нами поспешили все, а от нас нынешних все разбегаются"
Эксперт: Государство бросило космонавтику на произвол Рогозина
"Вопрос только в сроках начала": Стрелков назвал неизбежной войну России и Украины

Новости дня

12 апреля, понедельник

[20:49]Голикова разъяснила, кто поможет туристам вернуться из закрытой Турции
[19:24]В Москве на эллипсе в спортзале тремя выстрелами убит вор "в законе"
[19:09]Ангелина Вовк бросила молодого жениха ради миллионера
[18:30]Ротенберг обещает вложить в реконструкцию крымских санаториев 15 млрд рублей
[17:48]Правозащитник: Деньги Фонда президентских грантов не получают реально работающие НКО
[17:00]Мосгорсуд отменил заседание по апелляции болеющего ковидом Фургала
[16:34]Тольяттинец, толкнувший полицейского в спину на митинге, приговорен к 2 годам условно
[16:29]При тушении пожара на "Невской мануфактуре" погиб пожарный
[16:07]ФСИН потребовала от экс-замдиректора ведомства и его подельников почти 158 млн
[15:53]Подавляющее большинство россиян не слышали про закон о просветительской деятельности
[15:03]Пропал руководитель открывшегося накануне штаба Навального в Махачкале
[14:58]В Москве открыли стелу памяти космонавта Алексея Леонова
[14:25]Офис Зеленского ответил Пескову, назвав точную дату, когда запрос был отправлен
[13:55]8-летний мальчик в тяжелом состоянии – он шел в школу и упал в яму с кипятком
[13:16]"Роскосмос": Из-за санкций были случаи отказа от контрактов и поставок комплектующих
[12:49]Песков о запросе Украины на переговоры с Путиным: "Я никаких запросов не видел"
[12:06]Экс-глава NASA заявил, что новая космическая гонка развернется между частными компаниями
[11:55]Отмена или перенос: почти три четверти японцев выступают против Олимпиады
[11:37]Зеленский попросил о переговорах с Путиным, но Кремль пока не отвечает
[11:08]В Ростове заметили российские боевые корабли, идущие к Черному морю
[10:46]Госдума рассмотрит проект о правилах посещения магазинов и кафе с собаками
[10:22]"Полный фейк и дезинформация": Офис Зеленского отрицает идею вторжения на Донбасс
[10:11]Правительство запустит шесть новых суперсервисов на портале госуслуг в 2021 году
[09:41]Доктор Мясников рассказал, как пережить кризис среднего возраста
[09:37]Лавров: РФ "в ближайшее время" может возобновить рейсы на курорты Египта
[09:26]К 60-летию полета Гагарина дочь космонавта рассказала о его главных качествах
[08:51]У Мишеля проблемы со стулом, а у Меркель – с прививкой. Главное к 12 апреля

11 апреля, воскресенье

[20:20]Сергей Дружко: 80% писем в "Необъяснимо, но факт" приходили от "шизофреников"
[18:21]HeadHunter запретил москвичке искать няню-феминистку
[17:55]"Ходите и оборачивайтесь": Журналист "Радио Свобода"* получил письмо с угрозами
[17:27]Нидерландский канал опубликовал переговоры ополченцев из дела о крушении МН17
[16:02]Не запугивайте журналистов: В ЕС отреагировали на обыск у редактора "Важных историй"
[15:40]Песков объяснил скопление военных у границ с Украиной риском гражданской войны
[13:36]"Вкалывать до последнего вздоха": Певцов выступил за отмену пенсионной реформы
[13:21]Полиция перекрыла Красную площадь без объяснения причин: фото
[12:56]Против девятиклассника в Петербурге возбудят уголовное дело за стрельбу в школе
[11:35]Фильм о "дворце Путина" получил кинопремию "Белый слон" как "Событие года"
[10:50]Полицейские Ростова в 3 часа ночи попытались проникнуть в офис штаба Навального
[10:10]Слитый Clubhouse, смерть Верника и ужесточение санкций. Новости к утру 11 апреля

10 апреля, суббота

[20:58]В центре Берлина разбили палаточный "лагерь демократии" в поддержку Навального

Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото: Global Look Press
Отпуск с привилегиями. Как работает туристический кешбэк?
Фото: depositphotos
Рецепт: Картина маслом. И сельдью
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Паэлья, тяхан и пшенотто: топ-3 заморских блюда от шеф-повара
sobesednik logo

Голикова разъяснила, кто поможет туристам вернуться из закрытой Турции

Общество - Туризм
20:49, 12 апреля 2021

Голикова разъяснила, кто поможет туристам вернуться из закрытой Турции
Global Look Press
Global Look Press

По решению Оперштаба России, с 15 апреля по 1 июня будет прекращено регулярное авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что вывозить российских туристов будут двумя рейсами в неделю по рейсу Стамбул — Москва. В обратном режиме будут работать и турецкие авиалинии.

Туроператорам в России рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию и предложить россиянам путевки по иным направлениям.

Гражданам РФ, которые находятся в Турции, в том числе будет предложено продолжить отдых или вернуться вывозными рейсами. Ростуризму поручено принять пакет мер помощи туристам, включая финансовую поддержку.

Ранее Роспотребнадзор отмечал, что «британский» и «южноафриканский» штаммы COVID-19 завозятся в Россию в основном из Турции.

Теги: #Турция

Рубрика: Туризм

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Туризм

Голикова разъяснила, кто поможет туристам вернуться из закрытой Турции
Фото: Global Look Press

Туризм

Лавров: РФ "в ближайшее время" может возобновить рейсы на курорты Египта
Global Look Press

Туризм

СМИ: С понедельника может быть прекращено авиасообщение с Турцией
Политика
Отмена всех ограничений: политик озвучил громкие подробности послания Путина
Кто против меня? Ремчуков рассказал, как менялось сознание Путина
Собянин утрет нос любому "агенту Госдепа": Делягин жестко высказался о мэре Москвы
"Господин Нет" примеривается к трону?
Общество
"Навку в уборщицы, Пескова – в отставку": пресс-секретарь Путина взбесил россиян
Шансы есть: названо условие для снижения пенсионного возраста в России
"Это провокация": Кикабидзе впервые прокомментировал скандал с Познером в Грузии
Матери и ученые, Сергий Радонежский, Ермак и Ломоносов: На ком держится мир?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

В очередной раз героем интернета стал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Нам нужны сегодня телочки, – со свойственными только ему интонациями заявил он. – Нужны. Но взять их негде. Друзья, но не просто телочки нужны. Нам нужно наше количество превратить в качество... Нам нужны телочки, которые будут давать». Очень надеемся, что речь шла о буренках и молоке

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вот почему некоторая часть грузинских патриотов поступила очень глупо и недальновидно, испортив праздник крупному российскому телеведущему. Дело не в том даже, что он приехал в Грузию тратить свои деньги. И не в том, что он неуважительно отозвался о территориальной целостности. Дело в том, что, если тебе нужно представление прочего мира о твоих стальных яйцах, ты не должен швыряться куриными

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

«Эй, русский женщин, давай голосуй за меня!» – произносит Манижа, певица таджикского происхождения, которая будет выступать под российским флагом. Такой набор фактов в эпоху всеобщей подозрительности и иноагентов не смог проскочить мимо заслуженного эксперта по сосулям. А ну как вражеская диверсия?

Культура и ТВ
Андрея Кончаловского насильно объявили лауреатом в кофейне
Для земляков остался "Степанычем": Кто спонсировал открытие музея Черномырдина
"50% россиян умнее Госдумы": Алексей Кортнев заступился за Манижу
"Разве можно осуждать за Паркинсона?" Поргина рассказала о здоровье Славы Зайцева
Шоу-бизнес
"Отвратительно!": в дочь Мадонны плюнули за небритые подмышки
"Проводник дьявола!" Рубальская врезала Макеевой за роман с женатым строителем
"Есть три буквы. И вам дорога туда": Моргенштерн оскандалился с благотворительностью
Бросил жену и 4 детей: вскрылись подробности подлой измены жениха Макеевой

Здоровье
У женщин с лишним весом тяжелее протекают месячные
Нехватка жира в рационе снижает уровень тестостерона
Не умеющие говорить малыши уже понимают язык
Ученые: для женщин сотрясения мозга гораздо опасней
Туризм
Названы новые цены на путевки в Турцию, Болгарию, Кипр в 2021 году
Дмитрий Горин: Греция и Хорватия уже готовы впускать вакцинированных "Спутником"
Что такое HЕS-код для въезда в Турцию и как его оформить? Отвечает эксперт
"Кремль. Путину." Разрешите международные вылеты из Краснодара!
Авто
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Новые правила сдачи экзаменов на права в 2021 году: что изменится и почему станет труднее
Недвижимость
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Квартиры стали меньше, но дороже: что будет с недвижимостью в 2021 году?
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Свежий номер
Моника Левински // фото в статье: Global Look Press
Борьба с буллингом и красное платье вместо синего: что стало с Моникой Левински
Семен Слепаков // фото в статье: Global Look Press
Отшил Слуцкого и "спелся" с МИДом: как Семен Слепаков стал объектом госзаказа
"Хорошо, что не Сталин": Леонид Брежнев в "Артеке" падал мимо кресел
Дмитрий Быков с мамой//фото: соцсети
"Любила сына и ругала Путина": умерла мама Дмитрия Быкова
Алексей Миллер // фото: Global Look Press
Газовый лабиринт: когда "национальное достояние" дойдет бесплатно до каждого дома?
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Олег Митяев // фото: Global Look Press
Олег Митяев:
я знаю, как сегодня можно зарабатывать деньги, но мне это противно
Андрей Бильжо // фото в статье: Андрей Струнин
Андрей Бильжо:
Надеюсь, подрастет поколение, которое не смотрит ТВ
Диана Шурыгина // фото: Instagram
Шурыгину спасают врачи
Валентина Легкоступова // фото: Global Look Press
Названа причина смерти Легкоступовой
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети
"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами
Алиса Казьмина // Фото в статье: соцсети
Экс-жена Аршавина – жертва своего приворота: Ясновидящая раскрыла причину бед Казьминой
Алена Кравец // Фото: Instagram
"Оденьтесь немедленно!" Кравец оголилась на федеральном канале
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
Фото: соцсети
Экологичный Моргенштерн: башкирская художница изобразила рэпера с помощью мусора
Альберт Эйнштейн // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Взрывное кораблестроение и Эйнштейн – сионист
Тина Канделаки // Фото в статье: Global Look Press
"Сельскохозяйственные" патчи Канделаки: как создатель косметики звезды оказалась не тем доктором
"Томет" // Фото: стоп-кадр с YouTube
"Томет" заработал в штатном режиме
^