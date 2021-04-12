Голикова разъяснила, кто поможет туристам вернуться из закрытой Турции

По решению Оперштаба России, с 15 апреля по 1 июня будет прекращено регулярное авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что вывозить российских туристов будут двумя рейсами в неделю по рейсу Стамбул — Москва. В обратном режиме будут работать и турецкие авиалинии.

Туроператорам в России рекомендовано приостановить продажу туров в Турцию и предложить россиянам путевки по иным направлениям.

Гражданам РФ, которые находятся в Турции, в том числе будет предложено продолжить отдых или вернуться вывозными рейсами. Ростуризму поручено принять пакет мер помощи туристам, включая финансовую поддержку.

Ранее Роспотребнадзор отмечал, что «британский» и «южноафриканский» штаммы COVID-19 завозятся в Россию в основном из Турции.