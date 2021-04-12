Лавров: РФ "в ближайшее время" может возобновить рейсы на курорты Египта

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии своего визита в Каир сделал заявление о надежде на возобновление полетов чартерных рейсов из России в египетские курорты. О том, что он «рассчитывает», что это произойдет уже «в ближайшее время», глава российской дипломатии сказал в разговоре с египетской газетой «Аль-Ахрам».

«Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну — важный источник пополнения бюджета», — приводит МИД РФ слова Лаврова (ведомство предоставило расшифровку беседы).

Министр также отметил, что Россия заинтересована в «восстановлении регулярного авиасообщения между Россией и египетскими курортными городами». Он выразил надежду на скорое начало полетов рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

9 апреля «Известия» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщали о возможном прекращении авиасообщения с Турцией с 12 апреля.