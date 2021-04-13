"Турция лучше и дешевле Крыма, пофиг на вашу политику": россияне ответили "патриоту" Косачеву

Призыв зампреда Совета Федерации Константина Косачева «из чувства патриотизма» не ездить в Турцию раскритиковали в Сети.

По мнению россиян, при выборе места для проведения отпуска здравомыслящий человек обращает внимание на цену и качество предоставляемых услуг, а не на то, дружит твоя страна с тем или иным государством или ведет «помидорные войны».

Ничему жизнь не учит наших власть имущих. Не далее как в марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, как сообщал Sobesednik.ru, нарвалась на гнев огромного количества жителей страны за призывы провести отпуска в России. И это при огромном количестве факторов, которые толкают к совершенно обратному.

Во-первых, цены на наших курортах выше, чем на зарубежных, а вот уровень сервиса, наоборот, ниже.

Во-вторых, в прошлом году из-за пандемии многие россияне не смогли съездить за границу или вообще не брали отпуск в теплое время года (и это если не считать проблем с возвратом денег за уже оплаченные туры).

Валентина Матвиенко

Ну и, в-третьих, больше всего негатива Матвиенко получила за то, что, призывая людей к патриотизму, сами власть имущие не стесняются летать за границу, в том числе и на частных самолетах.

Но не успела остыть как следует та история, как у себя в Facebook насчет отдыха в Турции решил высказаться заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Население уже понимало, что рано или поздно наше правительство закроет границы с этой страной, потому что информационная волна о разгуле там коронавируса превысила все мыслимые пределы.

Но ведь россияне прекрасно знают: политическая ситуация с Турцией сейчас такова, что нашим властям выгодно наказать турков отсутствием туристического потока из России.

Пусть и за счет денег собственных жителей, которые уже в массовом порядке оплатили туры…

Так вот Косачев решил назвать отказ от отдыха в Турции «проверкой на патриотизм», привязав к нему и политику.

«Оперштаб по предупреждению COVID-19 приостановил в Турцию с 15 апреля по 1 июня. И вполне предсказуемо в сетях появилась версия об увязке такого решения с недавними заявлениями Эрдогана по Крыму и Украине. Одновременно появились расчеты, что данная мера затронет планы около 500 тысяч россиян, забронировавших на этот период поездки в Турцию. И вот о чем подумалось.

Константин Косачев

В Крыму живет около 2 миллионов граждан России, в Севастополе – ещё около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами.

На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми, – ведет свою арифметику Косачев. – Заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как люди спланировали свой отпуск, и они, разумеется, имели полное право так поступить. И можно им только посочувствовать, когда пандемия так безжалостно вмешалась в их жизнь. Но я о другом.

Так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов.

Потому что вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых», – попытался Константин Косачев научить россиян «родину любить» в американском, кстати, Facebook.

Косачев призвал купаться только в тех морях, которые омывают "друзей России"

Понятно, что после этого он получил в свой адрес много «теплых» слов.

«А как насчёт строительства атомной станции и эксплуатации «Турецкого потока»? Или гражданственность – это только удел отдыхающих на море?» – задал резонный вопрос россиянин.

«Что-то этот товарищ таким заявлением напомнил украинских политиков... Т.е. «Турецкий поток» – это патриотично, а отдых в Турции – нет? Даа...» – поддержал пользователь предыдущего оратора.

«Эрдоган это не вчера сказал, просто нам не уследить за официальной позицией нашей власти – когда мы с ним дружим, а когда не очень», – иронизирует над политической ситуацией москвич.

«Патриотичным было бы не отменять отпуск россиян, которые за него уже заплатили, а отказаться самим от недвижимости за рубежом, от двойного гражданства, от непомерных зарплат и бонусов, от непрестанной реорганизации и оптимизации предприятий, от нерациональной траты налогов и многого другого, что ежегодно неуклонно ухудшает жизнь простого человека. И самое главное – перестаньте говорить про патриотизм!» – получил Косачев ответ в Facebook.

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«Верно, только такие решения надо принимать в начале года, когда народ не распланировал отпуск и не купил туры.

Хотели съездить в конце мая с семьёй в Турцию на море, вывезти детей. А что теперь взамен? На нашем юге холодно купаться в конце мая-начале июня, а просто съездить воздухом подышать за 200 тысяч рублей… ну уж нет!

Простым жестом испортили планы 500 тыс граждан России, и патриотизм тут ни при чем», – разложил все полочкам бизнесмен.

«Немало жителей Крыма и Севастополя посетило бы Турцию в мае, если бы не было принято «мудрое» решение о запрете полётов. Зачем политизировать жизнь обычных граждан? Зачем вносить политику туда, где ее нет и никогда не было?» – недоумевает слесарь-сантехник из Сургута.

«Хорошо, господин чиновник, компенсируйте людям убыток, а потом рассуждайте о своем патриотизме и своем Крыме. И разберитесь там уже: закрытие границ – это пандемия или вред Эрдогану из-за заявлений по Крыму?» – решил уточнить следующий читатель.

«А сам Косачев патриот? Не удивлюсь если такой же, как Соловьёв, с виллой в Италии на озере Комо…» – задается риторическим вопросом житель Пензы.

«О каком патриотизме вообще идёт речь? Вы цены на отечественных курортах видели? У многих банально денег на них нет, а на Турцию есть. А сервис какой за эти деньги? И я должен поддерживать худший курорт, потому что это патриотично? Но если его поддерживать из патриотических соображений, то с чего он должен становиться лучше? Ни с чего, он будет оставаться плохим ведь стимула что-то улучшать нет.

Поддержка низкокачественных отечественных товаров и услуг – это не патриотизм, это натуральное вредительство.

При выборе места отдыха любой здравомыслящий человек должен смотреть на цены и качество, а никак не на политику», – завершил дискуссию петербуржец.